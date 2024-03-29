Команда з хокею на траві "Сумчанка" стартувала на євротурнірі з перемоги

В Німеччині, у Гамбурзі матчем групового етапу турніру між муніципальним спортивним клубом "Сумчанка" та чеською "Славією" стартував "EuroHockey Club Trophy I Women 2024".
Матч відбувся 29 березня. "Сумчанка" у турнірі стартувала з перемоги. З рахунком 4:1 ми здолали чемпіонок Чехії", – розповіла Суспільному менеджерка команди Марина Солодовник.
За "Сумчанку" забили Маргарита Михайлюк, Валерія Рудиченко, Вероніка Мовчан та Катерина Шоколенко. 30 березня сумчанки зіграють з командою з Бельгії.
Команда "Сумчанка". Фото Марини Солодовник
Участь у турнірі візьмуть хокеїстки з восьми країн – Італії, Німеччини, Швейцарії, Чехії, Бельгії, Англії, Шотландії та України. Завершиться він 1 квітня.
Що відомо про участь української команди в матчах "EuroHockey Club Trophy I Women 2024"
- 25 березня "Сумчанка" провела товариський матч проти клубу з Гамбургу "Horn Hamm". Рахунок був 7:1, на користь України.
- 26 березня сумчанки перемогли у товариському матчі німкень – команду "Альстер" з рахунком 3:2.
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