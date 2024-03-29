НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Команда з хокею на траві "Сумчанка" стартувала на євротурнірі з перемоги
СПОРТРегіони

Команда з хокею на траві "Сумчанка" стартувала на євротурнірі з перемоги

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Команда "Сумчанка" бере участь у турнірі в Німеччині
Команда "Сумчанка". Фото Марини Солодовник

В Німеччині, у Гамбурзі матчем групового етапу турніру між муніципальним спортивним клубом "Сумчанка" та чеською "Славією" стартував "EuroHockey Club Trophy I Women 2024".

Матч відбувся 29 березня. "Сумчанка" у турнірі стартувала з перемоги. З рахунком 4:1 ми здолали чемпіонок Чехії", – розповіла Суспільному менеджерка команди Марина Солодовник.

За "Сумчанку" забили Маргарита Михайлюк, Валерія Рудиченко, Вероніка Мовчан та Катерина Шоколенко. 30 березня сумчанки зіграють з командою з Бельгії.

Команда з хокею на траві "Сумчанка" стартувала на євротурнірі з перемоги
Команда "Сумчанка". Фото Марини Солодовник

Участь у турнірі візьмуть хокеїстки з восьми країн – Італії, Німеччини, Швейцарії, Чехії, Бельгії, Англії, Шотландії та України. Завершиться він 1 квітня.

Що відомо про участь української команди в матчах "EuroHockey Club Trophy I Women 2024"

  • 25 березня "Сумчанка" провела товариський матч проти клубу з Гамбургу "Horn Hamm". Рахунок був 7:1, на користь України.
  • 26 березня сумчанки перемогли у товариському матчі німкень – команду "Альстер" з рахунком 3:2.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
спортсмени, Дніпро
Спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Кубку України з рукопашного бою
Вінницький обласний чемпіонат з футзалу серед студентських команд ЗВО
ВДПУ виграв Вінницький обласний чемпіонат з футзалу серед студентських команд
Чемпіонат Сумщини з шахів
Чемпіонат області зі швидких шахів та шахів бліц стартував у Сумах
Тренер Василь Нікіфорук
Помер тренер Тернопільської ДЮСШ із зимових видів спорту
На початок