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Щоб розгледіти, необхідно прихилити коліно: у Києві відкрили мініскульптуру "Герої"
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Щоб розгледіти, необхідно прихилити коліно: у Києві відкрили мініскульптуру "Герої"

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скульптурка "Герої" в межах проєкту "Шукай"
Бронзова скульптурка "Герої" на Аскольдовій могилі. Київ, 29 березня 2024 рік. Cуспільне/Нікіта Галка

У Києві на Аскольдовій могилі встановили мініскульптуру "Герої", присвячену військовим. На ній зображений воїн, який прихилив коліно перед українським прапором. Це 42-га скульптурка проєкту "Шукай!".

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Мініатюрну скульптуру встановили на дзвіниці церкви Святого Миколая Чудотворця. Щоб роздивитися її, необхідно прихилити коліна, вшанувавши таким чином загиблих бійців, розповідає засновниця проєкту "Шукай" Юлія Бевзенко.

"Ми зрозуміли, що кожному ми скульптури не зможемо встановити. Потрібно було зробити якийсь символ, який би об'єднував. І прийшла ідея встановити скульптуру воїна, який схилив своє коліно перед українським прапором. І прийшла ідея зробити так, щоби запропонувати людям, які цю скульптурку шукають, теж схилити коліно перед українським воїном, для того, щоб показати свою шану", — каже Юлія Бевзанко.
Щоб розгледіти, необхідно прихилити коліно: у Києві відкрили мініскульптуру "Герої"
На дзвіниці церкви Св. Миколая Чудотворця на Аскольдовій могли встановили бронзову скульптурку "Герої". Київ, 29 березня 2024 рік. . Cуспільне/Нікіта Галка

Виконали скульптурку з бронзи, а прапор розфарбували у синьо-жовтий кольори, розповів скульптор Юрій Білявський.

"Фігурка пов'язана з воїном, мужністю, стійкістю, вірою у майбутнє. Це непереможений воїн. Ми думали спочатку, щоб була портретна схожість, але вирішили зробити узагальнене, щоб був образ воїна, мужності, непокірності. Ми радились з військовими, яка має бути поза, форма, амуніція", — зазначає Білявський.

Це вже друга мініатюрна скульптура в межах проєкту "Шукай!", яка присвячена українським військовим. Першу фігурку у червні 2022 року на вулиці Богдана Хмельницького встановили на честь "Привида Києва".

Щоб розгледіти, необхідно прихилити коліно: у Києві відкрили мініскульптуру "Герої"
Черга людей до мініатюрної скульптури "Герої" на Аскольдовій могилі. Київ, 29 березня 2024 рік. Cуспільне/Нікіта Галка

За словами Юлії Бевзенко, вперше в скульптурки немає одного мецената: цього разу всі меценати проєкту "Шукай!" об'єднались і подарували місту цю пам'ятку, а зібрані 450 тисяч гривен передадуть підрозділу "На щиті".

"Ця скульптура буде прикрашати наше місто. А по-друге — це вже буде пам'ять для наступних поколінь. Вона дуже точно описує українського добровольця. Таких скульптур було більше", — сказав військовослужбовець підрозділу "Гонор" в окремому батальйоні "Вовки Да Вінчі" Максим Кириченко з позивним "Артист".

Проєкт "Шукай!" — мистецький задум, що розповідає історію Києва у бронзових мініскульптурках. Його було створено для того, щоб мешканці та гості міста мали можливість пізнавати історію столиці без гіда. Кожна скульптура має QR-код, який після сканування відкриває сторінку з детальною інформацією про створення витвору.

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