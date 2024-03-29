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На Донеччині загинув 27-річний військовий з Одеської області
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На Донеччині загинув 27-річний військовий з Одеської області

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Дмитро Бабін
Загиблий Дмитро Бабін. Фото: Подільська міська громада

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Одеської області Дмитро Бабін.

Про це 29 березня повідомили у Подільській міській громаді.

Дмитро Бабін народився 15 січня 1997 року в селі Бочманівка. У 2016 році пройшов строкову службу, а у 2019 році добровольцем вступив до лав ЗСУ.

Під час повномасштабного вторгнення хлопець брав участь у боях на Херсонщині, поблизу Соледару, Новотошківки, Бахмута та Лимана. Був нагороджений медаллю "За оборону Бахмуту".

Військовий загинув 5 березня 2024 року поблизу населеного пункту Терни, що на Донеччині. Про час та місце церемонії поховання повідомлять додатково.

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