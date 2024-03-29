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Якою буде погода на вихідні у Кіровоградській області
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Якою буде погода на вихідні у Кіровоградській області

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Природа, річка, очерет
Знам'янка Кіровоградської області, березень 2024 року. Суспільне Кропивницький

На території Кіровоградської області у вихідні 30 та 31 березня очікують мінливу хмарність, без опадів. З 31 березня відбудеться поступове підвищення температури повітря.

За інформацією з офіційного телеграм-каналу обласного центру з гідрометеорології, вітер південно-західний 7—12 метрів за секунду.

30 березня, субота: Нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, денна становитиме 17-22 градусів тепла.

31 березня, неділя: Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, денна становитиме 21-23 градусів тепла.

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