На полі в селі Мирному Калинівської громади, що на Вінниччині садять пивоварні сорти ярого ячменю. Під них відвели 275 гектарів. Про це Суспільному розповів директор підприємства "Турбів агро" Петро Крикливий.

На полі в селі Мирному Калинівської громади, що на Вінниччині садять пивоварні сорти ярого ячменю. Фото: Суспільне Вінниця

Але чи вийдуть гарні показники цьогоріч, сказав агроном, невідомо. Бо в зерні має бути достатня кількість білка, певний розмір, гарні сходи. Лишень догляду та підживлення для цього — недостатньо. Є ще природний фактор, розповів головний агроном підприємства Ігор Федорчук.

На полі в селі Мирному Калинівської громади, що на Вінниччині садять пивоварні сорти ярого ячменю. Фото: Суспільне Вінниця

"Чим сприятливіші умови, тим вищий врожай, бо якщо буде посуха, ми не виростимо те, що хочемо. Якщо при нормальній погоді він може нам дати 7 тонн, а при посусі чи сильних дощах — можемо зібрати 3 тонни", — сказав Ігор Федорчук.

Спочатку одночасно сіють і вносять добрива, а далі виїздить “каток”. Він утрамбовує засіяне поле, аби втримати вологу, сказав агроном. У Калинівській громаді у підприємства 1600 гектарів землі. Сіють до десяти різних культур.

Посівна на Вінничичні. Фото: Суспільне Вінниця

Посівну цьогоріч почали три тижні тому, розповів головний агроном господарства ТОВ "Агро" Ігор Федорчук.

"Яра пшениця, посіяна 5-6 березня, 20 днів, сходить, і досі немає. Вони лише закінчились і починають проростати", — сказав Федорчук.

За кілька тижнів приступлять до посівної буряка, сказав директор підприємства Петро Крикливий. Нині у Калинівській громаді поступово збільшують площі під цю культуру, бо на сьогодні він економічно вигідніший, розповідає очільник громади Василь Поліщук.

Полсівна на Вінниччині. Фото: Суспільне Вінниця

Найбільшою проблемою в галузі нині є нестача людей, зазначив Василь Поліщук. Багато мобілізованих, і не вистачає фахівців.

"Найбільша проблема — люди. Багато механізаторів на всіх транспортних засобах. І водії, і трактористи, і комбайнери. Багато керівників самі сідають за кермо тих, чи інших транспортних засобів", — розповів Поліщук.

Ціни на пальне та засоби догляду виросли у кілька разів, а вартість вирощеного впала у кілька разів. Нема експорту — нема ціни на зерно і це ще одна вагома проблема, сказав Петро Крикливий.

Посівна на Вінничичні. Фото: Суспільне Вінниця

За будь-яких погодних та економічних умов Україна буде з хлібом, маємо родючі землі — каже Крикливий. І аби забезпечити необхідним зерном, цукром, достатньо виростити врожай раз на 5 років. Для економічного розвитку, підтримки державного бюджету потрібен експорт.