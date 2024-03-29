На полі в селі Мирному Калинівської громади, що на Вінниччині садять пивоварні сорти ярого ячменю. Під них відвели 275 гектарів. Про це Суспільному розповів директор підприємства "Турбів агро" Петро Крикливий.
Але чи вийдуть гарні показники цьогоріч, сказав агроном, невідомо. Бо в зерні має бути достатня кількість білка, певний розмір, гарні сходи. Лишень догляду та підживлення для цього — недостатньо. Є ще природний фактор, розповів головний агроном підприємства Ігор Федорчук.
"Чим сприятливіші умови, тим вищий врожай, бо якщо буде посуха, ми не виростимо те, що хочемо. Якщо при нормальній погоді він може нам дати 7 тонн, а при посусі чи сильних дощах — можемо зібрати 3 тонни", — сказав Ігор Федорчук.
Спочатку одночасно сіють і вносять добрива, а далі виїздить “каток”. Він утрамбовує засіяне поле, аби втримати вологу, сказав агроном. У Калинівській громаді у підприємства 1600 гектарів землі. Сіють до десяти різних культур.
Посівну цьогоріч почали три тижні тому, розповів головний агроном господарства ТОВ "Агро" Ігор Федорчук.
"Яра пшениця, посіяна 5-6 березня, 20 днів, сходить, і досі немає. Вони лише закінчились і починають проростати", — сказав Федорчук.
За кілька тижнів приступлять до посівної буряка, сказав директор підприємства Петро Крикливий. Нині у Калинівській громаді поступово збільшують площі під цю культуру, бо на сьогодні він економічно вигідніший, розповідає очільник громади Василь Поліщук.
Найбільшою проблемою в галузі нині є нестача людей, зазначив Василь Поліщук. Багато мобілізованих, і не вистачає фахівців.
"Найбільша проблема — люди. Багато механізаторів на всіх транспортних засобах. І водії, і трактористи, і комбайнери. Багато керівників самі сідають за кермо тих, чи інших транспортних засобів", — розповів Поліщук.
Ціни на пальне та засоби догляду виросли у кілька разів, а вартість вирощеного впала у кілька разів. Нема експорту — нема ціни на зерно і це ще одна вагома проблема, сказав Петро Крикливий.
За будь-яких погодних та економічних умов Україна буде з хлібом, маємо родючі землі — каже Крикливий. І аби забезпечити необхідним зерном, цукром, достатньо виростити врожай раз на 5 років. Для економічного розвитку, підтримки державного бюджету потрібен експорт.