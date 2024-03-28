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У Вінниці під час пожежі врятували чоловіка
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У Вінниці під час пожежі врятували чоловіка

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У Вінниці під час пожежі врятували чоловіка
У Вінниці під час пожежі у дев’ятиповерхівці врятували чоловіка. Фото ілюстративне: unsplash

У Вінниці під час пожежі у дев’ятиповерхівці врятували чоловіка. Це сталось вночі, 28 березня, у Вінниці по вулиці Дачній. Про це йдеться на сайті ДСНС у Вінницькій області.

"Попередньо, зайнялося через необережність під час куріння власником квартири. Загоряння виникло в одній із квартир на першому поверсі дев'ятиповерхівки на площі 5 кв.м, в середині якої знаходився власник", — повідомляють у ДСНС.

Із задимленої квартири, рятувальники вивели чоловіка на свіже повітря через вхідні двері.

Вогонь знищив меблі та домашні речі, чоловіка госпіталізували.

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