У Вінниці під час пожежі врятували чоловіка

У Вінниці під час пожежі у дев’ятиповерхівці врятували чоловіка. Це сталось вночі, 28 березня, у Вінниці по вулиці Дачній. Про це йдеться на сайті ДСНС у Вінницькій області.
"Попередньо, зайнялося через необережність під час куріння власником квартири. Загоряння виникло в одній із квартир на першому поверсі дев'ятиповерхівки на площі 5 кв.м, в середині якої знаходився власник", — повідомляють у ДСНС.
Із задимленої квартири, рятувальники вивели чоловіка на свіже повітря через вхідні двері.
Вогонь знищив меблі та домашні речі, чоловіка госпіталізували.
Читати ще