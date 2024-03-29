Служба безпеки України затримала на Житомирщині двох ділків, які налагодили оптові поставки граніту на підприємства в Росії. Основними клієнтами були компанії, якими володіють члени кремлівської партії "Единая Россия". Значну частину нелегального граніту використовували для виробництва пам’ятників загиблим росіянам, які воювали проти України.

Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця СБУ Житомирщини Ірина Мартинюк.

За її словами, один з місцевих підприємців ще до початку повномасштабного вторгнення постачав камінь до РФ. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною він продовжив торгувати з Росією за схемою "перерваного транзиту".

"Підприємець нелегально виїхав до однієї із сусідніх країн Євросоюзу, де зареєстрував власну іноземну фірму, яка купувала в Україні граніт, прикриваючись бізнес-проєктами на території ЄС. Але насправді граніт після його отримання з України продавали в Росію. До своєї оборудки чоловік залучив двох спільників з Житомирщини, які підшукували підприємства, купляли у них граніт та відправляли його за кордон. Цих двох чоловіків затримали в Україні", — розповіла Ірина Мартинюк.

Під час обшуків в оселі та офісах затриманих правоохоронці знайшли значні суми готівки, документи та інші докази злочинної діяльності.

Наразі всім трьом повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частини 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України "Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб".

За словами Ірини Мартинюк, спільникам підприємця підозри оголосили очно, а самому підприємцю — заочно, оскільки він перебуває за кордоном.

У разі доведення вини чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ділки постачали граніт в Росію, березень 2024 року. Фото: СБУ

Ділки постачали граніт в Росію, березень 2024 року. СБУ

Раніше Суспільне повідомляло, що ДБР затримало топменеджмент концерну з Житомирщини, який працював на російський військово-промисловий комплекс.

А ще одне підприємство з Житомирщини приховано продавало медикаменти російській армії.

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