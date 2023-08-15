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СБУ затримала "на гарячому" голову військово-лікарської комісії Житомирщини, яка зробила "бізнес" на ухилянтах
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СБУ затримала "на гарячому" голову військово-лікарської комісії Житомирщини, яка зробила "бізнес" на ухилянтах

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СБУ затримала &quot;на гарячому&quot; голову військово-лікарської комісії Житомирщини, яка зробила &quot;бізнес&quot; на ухилянтах
Житомирщина, серпень 2023 року. Фото: СБУ Житомирщини

Служба безпеки ліквідувала у Житомирі ще один канал незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку. До організації нелегального трафіку причетна голова обласної військово-лікарської комісії, яка діяла у змові зі спільниками — працівниками обласного ТЦК, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні. Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це Суспільному розповіла пресофіцерка СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк.

За її словами, учасники "схеми" за гроші пропонували потенційним призовникам фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров'я.

"У підроблені документи вони вписували неіснуючі важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і в подальшому виїхати за межі України. Вартість таких "послуг" становила від двох з половиною до п'яти тисяч доларів США. Сума залежала від терміновості "замовлення", — каже Ірина Мартинюк.

СБУ затримала "на гарячому" голову військово-лікарської комісії Житомирщини, яка зробила "бізнес" на ухилянтах
Житомирщина, серпень 2023 року. Фото: СБУ Житомирщини

Отримані гроші учасники "схеми" розподіляли між собою після проведення кожної оборудки.

"За даними слідства, між учасниками був чіткий розподіл "обов’язків", — розповідає Ірина Мартинюк. — Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних "клієнтів", голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві".

СБУ затримала "на гарячому" голову військово-лікарської комісії Житомирщини, яка зробила "бізнес" на ухилянтах
Житомирщина, серпень 2023 року. Фото: СБУ Житомирщини

Співробітники СБУ поетапно задокументували всі факти діяльності учасників "схеми".

"У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали "на гарячому" голову військово-лікарської комісії, адвоката і посадовицю медустанови під час передачі хабаря від ухилянта. При обшуках у службових кабінетах і за місцями проживання учасників "схеми" виявили понад 35 тисяч доларів США та документи із доказами незаконної діяльності.

СБУ затримала "на гарячому" голову військово-лікарської комісії Житомирщини, яка зробила "бізнес" на ухилянтах
Житомирщина, серпень 2023 року. Фото: СБУ Житомирщини

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • частина 3 статті 368"Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою";
  • частина 3 статті 332"Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
СБУ затримала "на гарячому" голову військово-лікарської комісії Житомирщини, яка зробила "бізнес" на ухилянтах
Житомирщина, серпень 2023 року. Фото: СБУ Житомирщини

Наразі вони перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми, зокрема, працівників обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

СБУ затримала "на гарячому" голову військово-лікарської комісії Житомирщини, яка зробила "бізнес" на ухилянтах
Житомирщина, серпень 2023 року. Фото: СБУ Житомирщини

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

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