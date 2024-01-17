Працівники Державного бюро розслідувань України затримали топменеджмент концерну з Житомирщини, який забезпечував російський військово-промисловий комплекс системами загородження.

Проце на своєму сайті повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство з'ясувало, що група компаній з Житомирщини постачала підприємствам оборонно-промислового комплексу РФ системи загородження, які використовуються у війні проти України.

"До початку війни концерн належав підприємцю, який за декілька днів до початку війни виїхав з України, а після вторгнення переоформив власність на підконтрольних осіб, які продовжували працювати з Росією. "Нові власники" концерну налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб третьої сторони. Лише за 2022 рік фігуранти поставили до Росії декілька партій відповідної продукції на понад півтора мільйона доларів США", — пише пресслужба ДБР.

Наприкінці грудня 2023 року ДБР та СБУ провели обшуки у приміщеннях концерну та місцях проживання його топменеджерів, вилучивши речі й документи, які підтверджують проведення операційної діяльності підприємств концерну на території України та Росії.

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

Двох топменеджерів концерну затримали і оголосили підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинених організованої групою.

Як мінімум, ще троє учасників групи, у тому числі, її організатор, перебувають за межами України. Їм повідомлять про підозру заочно.

У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: Державне бюро розслідувань

Вирішується питання щодо арешту майна підприємств та передача їх в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Фото: Державне бюро розслідувань

У пресслужбі ДБР кажуть, що за останні пів року це другий викритий концерн, який продовжував працювати на російський ВПК навіть після повномсштабного вторгнення Росії в Україну.

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