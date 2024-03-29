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Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Франківщині — повітряні цілі знешкодили
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Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Франківщині — повітряні цілі знешкодили

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Російські військові атакували об'єкт критичної інфраструктури, Франківщина, 29 березня
Російські військові атакували об'єкт критичної інфраструктури на Франківщині. УНІАН

Вранці 29 березня російські військові атакували об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Сили протиповітряної оборони знешкодили повітряні цілі.

Про це повідомила у Telegram-каналі голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Росіяни вкотре здійснили масовану атаку по українських містах, застосувавши різні типи озброєння. Не оминула загроза і Прикарпаття. Ціллю ворога став об'єкт критичної сфери. На світанку наші відважні захисники неба знешкодили повітряні цілі. На щастя, обійшлося без жертв", — написала Онищук.

Після російської ракетної атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Про це повідомив на Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також, за його словами, росіяни обстріляли об'єкти критичної інфраструктури в Дніпропетровській, Вінницькій, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення.

Повітряна тривога в області тривала майже чотири години: з 2:13 до 6:09.

Обстріли Франківщини у 2024 році

Вранці 22 березня російські військові атакували "шахедами" та ракетами об'єкт критичної інфраструктури на Франківщині. Виникла пожежа площею приблизно 900 м². Внаслідок обстрілу травмувалися дві людини, одного чоловіка госпіталізували. Він отримав уламкові поранення.

15 лютого 2024 року внаслідок атаки сили протиповітряної оборони збили ракету. Через падіння уламків сталася пожежа даху господарської будівлі в Івано-Франківському районі.

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