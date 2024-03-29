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У Повітряних силах прокоментували, куди летіли російські ракети на території Буковини
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У Повітряних силах прокоментували, куди летіли російські ракети на території Буковини

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Під час повітряної тривоги в ніч на 29 березня російські ракети летіли в район села Ожеве Сокирянської громади Чернівецької області. Ймовірно намагалися атакувати гідроелектростанцію.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив речник Повітряних Сил Ілля Євлаш.

За його словами, російські ракети цілилися по гідроелектростанціях та об'єктах критичної інфраструктури переважно у західних областях країни.

Доповнено 14:30. У обласній прокуратурі опублікували фото нежитлових приміщень, які пошкоджені внаслідок падіння уламків.

У Повітряних силах прокоментували, куди летіли російські ракети на території Буковини
Фото нежитлових приміщень, які пошкоджені внаслідок падіння уламків. Telegram / Чернівецька обласна прокуратура

У Повітряних силах прокоментували, куди летіли російські ракети на території Буковини
Фото нежитлових приміщень, які пошкоджені внаслідок падіння уламків. Telegram / Чернівецька обласна прокуратура

У Повітряних силах прокоментували, куди летіли російські ракети на території Буковини
Фото нежитлових приміщень, які пошкоджені внаслідок падіння уламків. Telegram / Чернівецька обласна прокуратура

У Повітряних силах прокоментували, куди летіли російські ракети на території Буковини
Фото нежитлових приміщень, які пошкоджені внаслідок падіння уламків. Telegram / Чернівецька обласна прокуратура

Що відомо про ракетні обстріли

Загалом повітряні сили знищили 84 з 99 повітряних цілей, зокрема безпілотники та керовані ракети.

Над Буковиною під час повітряної тривоги збили російські ракети. За попередньою інформацією, ніхто не травмувався, повідомив начальник ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.На місця падіння уламків виїхали служби.

Повітряна тривога в області тривала з 00:47 до 06:09. О 00:48 у Повітряних силах України повідомляли, що у Чернівецькій області загроза застосування ударних БпЛА.

За інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури області.

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