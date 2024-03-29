У Чернівецькій області внаслідок російської атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури. Це сталося під час повітряної тривоги в ніч на 29 березня.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його інформацією, такі ж пошкодження є у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Черкаській областях.

У деяких регіонах застосовані аварійні відключення.

Що відомо про ракетні обстріли

Над Буковиною під час повітряної тривоги збили російські ракети. За попередньою інформацією, ніхто не травмувався, повідомив начальник ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.На місця падіння уламків виїхали служби.

В ефірі марафону "Єдині новини" речник Повітряних Сил Ілля Євлаш повідомив, що російські ракети летіли в район села Ожеве Сокирянської громади.

Повітряна тривога в області тривала з 00:47 до 06:09. О 00:48 у Повітряних силах України повідомляли, що у Чернівецькій області загроза застосування ударних БпЛА.

В Укренерго повідомили, що внаслідок атаки 29 березня пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

Доповнено 14:30. У обласній прокуратурі опублікували фото нежитлових приміщень, які пошкоджені внаслідок падіння уламків.

Фото нежитлових приміщень, які пошкоджені внаслідок падіння уламків. Telegram / Чернівецька обласна прокуратура

Фото нежитлових приміщень, які пошкоджені внаслідок падіння уламків. Telegram / Чернівецька обласна прокуратура

Фото нежитлових приміщень, які пошкоджені внаслідок падіння уламків. Telegram / Чернівецька обласна прокуратура

Фото нежитлових приміщень, які пошкоджені внаслідок падіння уламків. Telegram / Чернівецька обласна прокуратура

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