Жительку Старобільська засудили до 10 років за ґратами за співпрацю з окупантами

Колишню директорку Старобільського міського центру соціальних служб, яка добровільно співпрацює з російською окупаційною владою, заочно засудили до 10 років позбавлення волі за колабораціонізм.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

"Встановлено, що колишня директорка комунальної установи "Старобільський міський центр соціальних служб" залишилась на тимчасово окупованій території та почала співпрацю з рашистами. Очолювану нею установу загарбники перейменували у "филиал 18 республиканского центра социальной поддержки семей, детей и молодежи министерства труда и социальной политикиЛНР", — розказали у Службі безпеки.

Суд визнав її винною за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі засуджена перебуває у розшуку.

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