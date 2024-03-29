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"Мама має вільні руки": у місті на Рівненщині жінок навчали користуватися слінгами
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"Мама має вільні руки": у місті на Рівненщині жінок навчали користуватися слінгами

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слінги, лекція, школа батьківства
Слінгоконсультантка читає лекцію. Суспільне Рівне

У Школі відповідального батьківства при Дубенському пологовому будинку на Рівненщині навчали користуватися слінгом. Це виріб з тканини, який використовують для фіксації дитини на тілі дорослого.

На практичному занятті побувала кореспондентка Суспільного.

Тетяна Джигар свою дитину носила у слінгу з трьох тижнів:

"Перші тижні після пологів мамі треба відпочити, налаштувати грудне вигодовування, методом гніздування максимально проводити час із дитиною. А потім вже можна пробувати мотати дитину в слінг. Я починала з трикотажного шарфа, потім перейшла на тканий. Коли дитина підросла, то слінг теж дуже допомагав мені під час подорожей, коли треба швидко рухатися, а дитина в міру свого віку не так швидко пересувається".

Зараз Тетяна Джигар — слінгоконсультантка. Вона розповідає про переваги цих виробів та навчає жінок користуватися ними — як зав'язувати та носити в них дитину.

У місті на Рівненщині мам вчили користуватися слінгами
Тетяна Джигар розказує про види слінгів. Суспільне Рівне

Зі слів консультантки, трикотажний шарф — це єдиний слінг, який можна використовувати з недоношеними дітьми. Один з найкращих варіантів для початківців — май-слінг, який має спинку для підтримки малюка. А шарф із кільцем підходить для більш досвідчених та дозволяє вкладати дитину в різних позиціях, зокрема зручний під час годування.

У місті на Рівненщині мам вчили користуватися слінгами
Тетяна Джигар показує слінг з лямками. Суспільне Рівне

У Алли, яка прийшла на лекцію — перша вагітність. Жінка певна, що навички користування слінгом їй знадобляться після народження дитини:

"Сподобалося те, що слінг звільняє руки мамі і вона в той час може зробити багато справ. Моя мама живе в селі, на літо плануємо з малюком до неї. То, думаю, слінг мені там дуже пригодиться".

У місті на Рівненщині мам вчили користуватися слінгами
Майбутня мама Алла. Суспільне Рівне

Наталія розповіла, що має дев'ятирічного сина і про слінги майже нічого не знала, коли він народився. Зараз жінка чекає на донечку і хоче навчитися користуватися цими виробами.

"Оскільки в мене є старший син, то з народженням донечки увагу потрібно буде приділяти двом дітям. Тому слінг точно буде мені в поміч. Найбільше сподобався май-слінг, бо з ним трохи легше розібратися, ніж зі звичайними тканинними варіантами", — поділилася враженнями мама Наталія.

У місті на Рівненщині мам вчили користуватися слінгами
Мама Наталія. Суспільне Рівне

Завідувачка відділення Дубенського пологового будинку і бабуся двох онуків Лариса Кузьминська розповіла, що знає про слінги. Жінка використовувала їх зі своїми онуками.

"Коли народилася перша онучка, ми купили слінг. Дивилися інструкцію в інтернеті, пробували мотати, трохи не виходило. Не було людини, яка би показала і навчила".

У місті на Рівненщині мам вчили користуватися слінгами
Завідувачка відділення Дубенського пологового будинку Лариса Кузьминська. Суспільне Рівне

Слінги, зі слів завідувачки, в їхній родині брали в подорожі. Лікарка вважає ці вироби корисними для здоров'я мами:

"Після народження дитини, спини болять у всіх. А слінг допомагає перерозподілити навантаження і забезпечити постійний контакт мами з дитиною. Також це зручний застосунок, з яким мама має вільні руки і може чимось паралельно займатися".

У місті на Рівненщині мам вчили користуватися слінгами
Мами слухають лекцію про слінги. Суспільне Рівне

Тетяна Джигар наголосила, що вони мають додаткові переваги в умовах війни:

"Слінг може допомогти, коли, наприклад, мамі треба спускатися в сховище. Адже з візочком це складно зробити. А постійно тримати на руках важко. Також коли, наприклад, чоловік служить в ЗСУ і мама постійно сама з дитиною, то слінг може дуже допомогти".

Слінгоконсультантка приїхала з лекцією на запрошення працівників Дубенського пологового будинку. Школу відповідального батьківства у закладі відновили пів року тому. Щосереди тут організовують лекції і практичні заняття на різні теми. Працівники закладу популяризують проєкт у соцмережах, анонсують теми занять, публікують фото та відео.

"Я приємно вражена, що до популяризації слінгів долучаються медичні працівники. Адже для бабусь, які проти слінгоносіння, це може стати додатковим аргументом на користь тканинних помічників", — підсумувала Тетяна Джигар.

Знайти інформацію про Школу відповідального батьківства у Дубні можна в Instagram та Facebook.

Детальніше про слінги можна дізнатися на сторінці Всеукраїнської асоціації слінгоносіння.

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