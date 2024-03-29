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Наслідки нічної атаки. У Світловодській громаді на Кіровоградщині пошкоджені будинки та підприємство
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Наслідки нічної атаки. У Світловодській громаді на Кіровоградщині пошкоджені будинки та підприємство

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Внаслідок російської атаки в ніч на 29 березня у Світловодській громаді Олександрійського району Кіровоградської області є пошкодження промислового підприємства та приватних будинків, розташованих поряд з ним.

Про це Суспільному розповів голова громади Андрій Маліцький. З його слів, поранених немає.

"Вибуховою хвилею чи уламками пошкодило приватні будинки. Комісія обстежує пошкодження за заявами жителів".

На 9:40, сказав, обстежили вісім будинків.

"Є незначні пошкодження — вікна й дахи. Комісія обрахує збитки, після чого, за нашою місцевою програмою надання матеріальної допомоги, компенсуємо або надамо допомогу з відновлення майна".

Зі слів голови громади, люди, житло яких пошкоджене внаслідок нічної атаки, можуть повідомити про це за номером гарячої лінії виконавчого комітету Світловодської міської ради: 068 045 21 55, вказавши вулицю та номер будинку.

"Представники громадської організації "Десяте квітня" привезли гуманітарний вантаж у вигляді будівельних наборів, зокрема ОСБ плити, дошки, брезент, плівку та цвяхи. Допомогу розподілили між жителями, чиї оселі пошкоджені. Люди зможуть зробити першочергові ремонтні роботи".

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович о 13:18 у своєму телеграм-каналі написав, що пошкодження вікон і дахів зафіксували у 12 будинках Світловодської громади.

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