На 10 днів раніше, на менших площах та з переорієнтацією культур — так на Чернігівщині стартувала посівна кампанія 2024 року. Зазвичай роботи на полях аграрії починали наприкінці березня – на початку квітня, цьогоріч стартували 21 березня.

Таку інформацію Суспільному повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Олег Крапивний.

Фермерські господарства та агропідприємства області почали сіяти ярі зернові культури. Зокрема, овес, пшеницю, ячмінь та горох.

Олег Крапивний. Суспільне Чернігів

"В цілому передбачається засіяти один мільйон 250 тисяч гектарів. Але озимі практично 250 тисяч уже засіяно. 50 тисяч — це багаторічні кормові насадження, вони вже теж засіяні. Тобто орієнтовно 950 тисяч гектар потрібно засіяти весною", — розповів Крапивний.

За його словами, якщо порівнювати площі з 2023 та 2022 роками, то вони практично не змінилися. Але у порівнянні з часами до повномасштабного вторгнення, то зміни відбулися суттєві.

"Якщо 2021 року площа оброблюваних земель була один мільйон 367 тисяч гектарів, то 2024 року приблизно на 115 тисяч менше. Тут декілька моментів. Кордон із РФ, є безпекові умови з обробітку землі. Ніжинський і Корюківський райони — понад 30 тисяч не засівається, а Городнянська громада — близько 50 тисяч. Плюс є площі заміновані", — повідомив директор департаменту.

Також, за словами Олега Крапивного, під час цьогорічної посівної збільшилася кількість посіву технічних культур і зменшилася кількість зернових.

"Якщо до повномасштабного вторгнення аграрії засівали близько 570 тисяч гектарів кукурудзи, то 2024 року планується засіяти тільки 400 тисяч. Проте збільшилися технічні культури: зимовий ріпак, соя".

Причина такої переорієнтації аграріїв — проблематика з логістикою. Адже, як зазначає Крапивний, кукурудза — це експортно орієнтована культура, тому більше сіють те, що не треба експортувати та можна переробити.

"Підприємства користуються державною програмою з переробки. У нас 13 підприємств за період дії програми отримали ці кошти та запускають свої переробні процеси: комбікорм, крохмаль, виготовлення макухи із сої тощо".

Також в аграрному секторі на сьогодні проблемним залишається питання кадрів. Але, за словами директора департаменту агропромислового розвитку, підприємства переходять на ті технології, які потребують зменшення кількості працівників на виробництві рослинницької або тваринницької продукції.

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