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З Кам'янського через Дніпро до Синельникового запустили перший швидкісний електропоїзд: які зручності
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З Кам'янського через Дніпро до Синельникового запустили перший швидкісний електропоїзд: які зручності

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29 березня з Кам'янського через Дніпро до Синельникового запустили перший швидкісний електропоїзд Dnipro City Express, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Вагони оснащені пандусами для маломобільних людей, сповивальним столиком, місцем для велосипедів та портами для заряджання гаджетів. Потяг розрахований на 800 пасажирів. Час в дорозі від Дніпра до Синельникового — година, у зворотному напрямку — майже півтори.

"У мене ж там у Синельниковому у селі там хата залишилась, дача, город садимо. От ж й їду туди ж. Кожну п’ятницю я їду. Комфорт. Дуже зручно, і туалет, і руки помити", – каже пасажирка Валентина.

З Дніпра до Синельникового запустили перший швидкісний поїзд
З Дніпра до Синельникового запустили перший швидкісний поїзд. Фото: Суспільне Дніпро

До батьків у Синельникове їде містянка Христина. Каже, раніше добиратися з дитячим візочком було складно.

"Зазвичай це виходить, що самій доводиться самій затягувати дитину. А так набагато зручніше. Набагато практичніше. Все ж таки 21 століття, треба таке в транспорті", – розповіла пасажирка.

З Кам'янського через Дніпро до Синельникового запустили перший швидкісний електропоїзд: які зручності
З Дніпра до Синельникового запустили перший швидкісний поїзд. Фото: Суспільне Дніпро

Вагони оснащені пандусами та вбиральнею для маломобільних людей, місцем для велосипедів та портами для заряджання гаджетів. Також для безпеки у салоні потяга встановили камери спостереження.

"Також в цьому електропоїзді є сповивальний столик, можна сповивати дитину. Також у цьому електропоїзді замінені всі вікна, повністю оновлені сидіння для пасажирів, більш м’які, зручні", – каже провідний касир Дмитро Лопушанський

З Кам'янського через Дніпро до Синельникового запустили перший швидкісний електропоїзд: які зручності
З Дніпра до Синельникового запустили перший швидкісний поїзд. Фото: Суспільнее Дніпро

З Дніпра курсують 3 швидкісні приміські електропоїзди до Синельникового, ще 2 рейси – до Кам’янського. Всі вони зроблені з українських запчастин. Три з них зібрали в Києві, один – в Нікополі.

"В Дніпропетровській області пасажирським транспортом залізничним користується до 15 тисяч людей за добу. З них 10 тисяч – в районі Дніпра. Це для інтенсифікації міських перевезень, для прискорення перевезень", – каже директор регіональної філії "Придніпровська залізниця" Олександр Момот.

З Кам'янського через Дніпро до Синельникового запустили перший швидкісний електропоїзд: які зручності
З Дніпра до Синельникового запустили перший швидкісний поїзд. Фото: Суспільне Дніпро

Потяг розрахований на 800 пасажирів. Час в дорозі від Дніпра до Синельникового та в зворотньому напрямку – година. Аби не стояти в черзі, квитки можна придбати онлайн. Ціна – 25 гривень.

Маршрут та графік руху

За даними з Укрзалізниці, з 29 березня модернізовані електропоїзди Dnipro City Express курсуватимуть у сполученні Камʼянське — Дніпро — Синельникове.

Поїзди зупинятимуться на станціях Нижньодніпровськ, Ксеніївка, Ігрень, Синельникове-2 та інших проміжних, забезпечуючи таким чином зручне тактове сполучення між районами і берегами самого Дніпра та для жителів агломерації.

Тож відтепер, крім рейсів з Камʼянського до Дніпра, впродовж дня з Камʼянського до станції Синельникове через Дніпро відправлятимуться чотири рейси, два — зі станції Синельникове до Камʼянського через Дніпро, три — у напрямку Дніпро — Синельникове та 5 — у зворотному напрямку.

Перші ранкові рейси стартують з Дніпра до станції Синельникове о 05:30, з Камʼянського до Дніпра і Синельникового — о 05:42, з Дніпра до Камʼянського — о 05:14, і з Синельникового до Дніпра — о 05:49.

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