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У Полтаві спостерігали за сонячним гало: що це за явище
ПриродаРегіони

У Полтаві спостерігали за сонячним гало: що це за явище

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Сонячне гало. Що це таке
Березень 2024. Сонячне гало. Полтавщина. Суспільне Полтава

У Полтаві 29 березня місцеві жителі могли спостерігати за сонячним гало у вигляді кола. З давньогрецької "гало" перекладається як "сяйво", або "німб".

Про це Суспільному розповів астроном Микола Тищук.

Це - атмосферне явище, яке виникає за певних атмосферни умов. Воно виникає внаслідок заломлення і відбиття світла.

Сонячне гало
Сонячне гало. Суспільне Полтава

"Це оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення або відбиття світла в льодяних кристалах. Це звичайне явище, "гало" може і навколо місяця утворюватись. Це навіть частіше відбувається. Це нічого поганого і хорошого не означає. Такі явища регулярно відбуваються щомісяця. Це нерідкісне явище", — розповів Микола Тищук.

За словами Тищука, це явище може виникати кілька разів на тиждень.

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