Колишню посадовицю закладу охорони здоров'я Херсонської області судитимуть за пособництво РФ.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної прокуратури.

У червні 2022 року експрацівниця закладу охорони здоров'я пішла на співпрацю з окупаційною владою та погодилась обійняти посаду "заступниці керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф". Згодом підозрювана стала "головним нештатним спеціалістом" в окупаційному міністерстві здоров'я.

"У жовтні вона сприяла незаконному вивезенню 11 дітей, які перебували у медичному закладі до тимчасово окупованого Криму. Для цього надала транспорт лікарні, а для супроводу залучила фельдшерів. А також забезпечила вивезення спецавтомобілів установи на лівобережжя, залишивши обласний центр без карет швидкої допомоги", — повідомляє прокуратура.

До оголошення вироку, обвинувачену тримають під вартою.

12 січня 2024 року 57-річну херсонку затримали на прикордонному пункті пропуску "Краківець" на Львівщині, коли вона намагалася виїхати до ЄС. Наприкінці літа 2023 року вона виїхала до Львова і оформилась, як ВПО.

Під час обшуку у Львові та Херсоні вилучили флеш-носії та документи із доказами злочинної діяльності. Їй повідомили про підозру у пособництві РФ.

Також Національна поліція підозрює у пособництві РФ та колабораціонізмі директора Херсонського обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Юрія Бовкуна.

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