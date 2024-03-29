Понад 10 депутатів Чернівецької міської ради не проголосували за петицію про скасування тендеру на ремонт вулиці Заньковецької. Питання виносили на голосування чотири рази. Суспільне Чернівці розповідає, як голосували депутати.

Всього під час чотирьох голосувань були присутні 28 депутатів. Щоразу кількість тих, хто підтримав розгляд проєкту або не голосував змінювалася.

Під час останнього голосування 15 депутатів підтримали розгляд петиції. Зокрема, це усі присутні депутати від фракцій "Слуга народу" та "Пропозиція", а також майже всі депутати від фракції "Народний контроль" – депутатка Яна Брус не голосувала, бо в цей час була за трибуною.

Також "за" голосували депутат від фракції "Європейська солідарність"Василь Максимюк та депутат від фракції "Команда Михайлішина" Анатолій Чесанов.

Не підтримали розгляд усі присутні депутати від фракцій "Єдина альтернатива", "Рідне місто", частина депутатів фракції "Європейська солідарність", а також Аліна Олевич, Ірина Добровольська та Валерій Найдиш з фракції "Команда Михайлішина".

Не голосували також секретар міськради Марина Кирилюк та міський голова Роман Клічук.

Скріншот результатів четвертого поіменного голосування за розгляд петиції. city.cv.ua

Що кажуть депутати

Подати проєкт рішення про розгляд петиції на сесії ініціювала депутатка від фракції "Народний контроль" Яна Брус. Потребу у цьому аргументувала тим, що петиція за кілька днів набрала необхідну кількість голосів й не розглянути її — недемократично.

"За три дні петиція набрала 250 голосів. Чернівчани її запропонували, бо вони проти ремонту вулиці під час воєнного стану. Ці 48 мільйонів варто спрямувати на перемогу або критичні потреби міста й точно не в пішохідну зону. Але петиція навіть не потрапила в сесійну залу. Чиновники просто відповіли на сайті петиції", – каже Брус.

У відповіді на петицію йдеться, що скасовувати тендер на проведення відкритих торгів або визнати його таким, що не відбувся, можна тільки на етапі до укладення договору підряду. А у сформованому проєкті рішення йшлося про те, щоб відмовити у розгляді петиції.

Тому Брус пропонувала внести до сформованого проєкту рішення зміни, щоб була змога укласти з підрядником додатковий договір про відтермінування робіт.

"Намагалися змінити редакцію. Але були присутні в залі депутати, які просто витягнули картки, щоб не голосувати. Вже не просили про те, щоб скасувати тендер та розірвати договір. Просили просто відкласти роботи до завершення воєнного стану", – каже Брус.

Василь Продан у коментарі Суспільному розповів, що не голосував за розгляд петиції, бо через це міський бюджет може втратити гроші.

"На комісії начальник юридичного відділу пояснив, що сьогодні немає можливості скасувати тендер, бо договір підписаний і підрядник може позиватися до міськради, бо вже міг закупити матеріали для робіт. Так ми можемо втратити мільйони", – каже Продан.

За його словами, якби не це, то підтримав би петицію.

Водночас на засіданні сесії депутат від фракції "Пропозиція" Олексій Каспрук сказав, що після укладання договору його можна розірвати. Такий пункт є у договорі Департаменту інфраструктури ЧМР з ТОВ "Техно-буд-центр", який ремонтуватиме вулицю.

Скріншот договору Департаменту інфраструктури ЧМР з ТОВ "Техно-буд-центр", який ремонтуватиме вулицю. prozorro.gov.ua

Тендер на капремонт вулиці Заньковецької просили скасувати

25 січня на сесії міської ради рідні військових просили скасувати тендер на капітальний ремонт вулиці Заньковецької. 48 мільйонів, передбачених на ремонт, пропонували спрямувати на купівлю дронів, машин та медзасобів для бійців. Раніше петиція про це набрала необхідну кількість голосів.

5 лютого на сайті електронних петицій департамент інфраструктури надав відповідь, що скасування тендеру є недопустимим, тому петицію не можуть підтримати.

"Відповідно до законодавства України, замовник будівництва (департамент інфраструктури та благоустрою міської ради), може відмінити тендер на проведення відкритих торгів або визнати його таким, що не відбувся тільки на етапі до укладення договору підряду", — йдеться у відповіді на петицію.

Чому ремонтують вулицю

У пресслужбі міської ради повідомляли, що ремонт потрібен, бо необхідний капремонт мереж.

"Ремонт вулиці Заньковецької запланували не для влаштування “пішохідної зони”. Це потрібно, щоб забезпечити цілісність будинків і мереж в історичному ареалі міста. Департамент не ремонтує дорогу. Ми здійснюємо капремонт мереж з подальшим відновленням дорожнього покриття. Що цікаво, вартість покриття становить лише 12% від загального кошторису. Основні витрати саме на заміну мереж, а не навпаки", — йшлося у повідомленні.

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