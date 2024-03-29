У селищі Ясіня Рахівського району вулицю Лисенка перейменували на честь полеглого захисника Андрія Костика.

Про це повідомили на сторінці ветеранського простору "ВДОМА" у Facebook.

"Андрій "Атос" Костик віддав життя в боях за Україну 29 серпня 2022 року, у перший день контрнаступу на Херсонщині. Їх підрозділ виконав бойове завдання і прорвав лінію оборони російських військових. Андрій надав допомогу пораненому командиру, взяв на себе командування. Коли почали евакуацію поранених, російський танковий снаряд обірвав їх життя", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець родом з селища Ясіня, де прожив усе життя. Навчався у Ясінянській школі № 2, потім вступив до Мукачівського професійного ліцею. Після закінчення ліцею здобув вищу освіту в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за спеціальності "Здоров’я людини". Після отримання вищої освіти Андрій проходив чимало курсів з підвищення кваліфікації в різних містах України, став професійним масажистом.

"Як тільки почалася повномасштабна війна, Андрій не міг залишитися осторонь. В перші дні патрулював вулиці, розвозив волонтерську допомогу, бо приїжджало багато людей зі східних та центральних областей України. Добровольцем поповнив лави 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Вже в перші дні березня виконував бойове завдання на Запорізькому напрямку", — згадує мама захисника Жанна Костик.

Андрій Костик дуже любив життя. З дитинства був лідером, хоч і ніколи не любив публічності. В армії демонстрував свої лідерські якості, за що отримав посаду командира відділення. Все життя займався спортом, прагнув більшого і постійно вчився нового. Захоплювався природою та фільмував її красу. Обожнював поїздки в гори на велосипеді, додають у ветеранському просторі.

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