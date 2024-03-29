НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У селищі на Закарпатті перейменували вулицю на честь полеглого захисника Андрія Костика
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУДЕКОМУНІЗАЦІЯРегіони

У селищі на Закарпатті перейменували вулицю на честь полеглого захисника Андрія Костика

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У селищі на Закарпатті перейменували вулицю на честь полеглого захисника Андрія Костика
Полеглий захисник із селища Ясіня Андрій Костик. Фото: Ясінянська територіальна громада/Facebook. Колаж: Суспільне Ужгород

У селищі Ясіня Рахівського району вулицю Лисенка перейменували на честь полеглого захисника Андрія Костика.

Про це повідомили на сторінці ветеранського простору "ВДОМА" у Facebook.

"Андрій "Атос" Костик віддав життя в боях за Україну 29 серпня 2022 року, у перший день контрнаступу на Херсонщині. Їх підрозділ виконав бойове завдання і прорвав лінію оборони російських військових. Андрій надав допомогу пораненому командиру, взяв на себе командування. Коли почали евакуацію поранених, російський танковий снаряд обірвав їх життя", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець родом з селища Ясіня, де прожив усе життя. Навчався у Ясінянській школі № 2, потім вступив до Мукачівського професійного ліцею. Після закінчення ліцею здобув вищу освіту в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за спеціальності "Здоров’я людини". Після отримання вищої освіти Андрій проходив чимало курсів з підвищення кваліфікації в різних містах України, став професійним масажистом.

"Як тільки почалася повномасштабна війна, Андрій не міг залишитися осторонь. В перші дні патрулював вулиці, розвозив волонтерську допомогу, бо приїжджало багато людей зі східних та центральних областей України. Добровольцем поповнив лави 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Вже в перші дні березня виконував бойове завдання на Запорізькому напрямку", — згадує мама захисника Жанна Костик.

Андрій Костик дуже любив життя. З дитинства був лідером, хоч і ніколи не любив публічності. В армії демонстрував свої лідерські якості, за що отримав посаду командира відділення. Все життя займався спортом, прагнув більшого і постійно вчився нового. Захоплювався природою та фільмував її красу. Обожнював поїздки в гори на велосипеді, додають у ветеранському просторі.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Енергетика
У сімох областях України ввечері застосували аварійні та погодинні відключення світла — Міненерго
Дніпро, місто
Масована атака по Дніпропетровщині, є поранені, частина міста без води. Головні новини Дніпра та області 29 березня
Дмитро Кулеба
Відбулись позитивні зрушення у ставленні Індії до війни Росії проти України — Кулеба
Обстріли Донеччина
На Донеччині від російського обстрілу загинула жінка у селі Максимільянівка
На початок