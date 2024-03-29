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Загинули на Харківщині, Запоріжжі й Донеччині. Кіровоградщина втратила трьох військових
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Загинули на Харківщині, Запоріжжі й Донеччині. Кіровоградщина втратила трьох військових

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Анатолій Стрига, Андрій Савенко, Ігор Кияшко
Зліва направо: Анатолій Стрига, Андрій Савенко та Ігор Кияшко. Колаж: Суспільне Кропивницький

Кіровоградська область втратила трьох військових – Анатолія Стригу та Андрія Савенка з Кропивницького району та Ігоря Кияшка з Голованівського.

29 березня у селі Михайлівка Олександрівської громади прощатимуться із солдатом Анатолієм Стригою, 1970 року народження. За інформацією з офіційної сторінки Олександрівської селищної ради у Facebook, боєць загинув 23 березня внаслідок мінометного обстрілу військовими РФ біля села Табаївка Куп’янського району на Харківщині. Панахиду розпочнуть об 11:30 біля будинку рідних загиблого на вулиці Центральна, мітинг-реквієм – о 12:00 біля старостату. На території громади оголосили День жалоби.

23 березня в аварії біля села Таврійське Запорізької області загинув 36-річний капітан Андрій Савенко із села Сонячне Первозванівської громади. За інформацією з офіційної сторінки громади у Facebook, у загиблого залишились дружина, донька, батьки й брат. Про дату, час та місце прощання з бійцем повідомлять додатково.

У Гайворонській громаді Голованівського району підтвердили загибель солдата Ігоря Кияшка. На офіційній сторінці Гайворонської міськради у Facebook йдеться про те, що на підтвердження чекали понад рік.

Боєць народився 2 лютого 1993 року в багатодітні родині. Був наймолодшим з-поміж братів і сестер. Навчався у гайворонській школі №5. Після закінчення школи працював вантажником. 2013 року одружився, має двох дітей. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну працював на будівництвах у Німеччині та Польщі, повернувся додому перед початком війни. 9 листопада 2022 його мобілізували, служив стрільцем-снайпером в аеромобільному батальйоні, загинув 5 березня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими біля Бахмуту на Донеччині. Тіло бійця в громаді зустріли 29 березня.

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