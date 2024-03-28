Росіяни обстріляли 12 сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини

Російські війська за добу 27 березня обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та FPV-дронів 12 сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській. Всього прикордонники зафіксували 88 вибухів.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
- вісім приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку села Михальчина Слобода;
- п'ять приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку села Грем’яч.
Семенівська громада:
- два приходи, ймовірно, з FPV-дрона та 10 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Тимоновичі;
- два приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Костобобрів;
- чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та вісім приходів, ймовірно, з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) у напрямку села Мхи;
- три приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та п'ять приходів, ймовірно, з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) у напрямку села Блешня;
- три приходи, ймовірно, з міномета калібру 82 мм у напрямку села Леонівка;
- шість приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Баранівка;
- 16 приходів, ймовірно, з міномета калібру 82 мм у напрямку села Карповичі.
Сновська громада:
- сім приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Клюси;
- вісім приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку села Гірськ;
- один прихід, ймовірно, з міномета калібру 82 мм у напрямку села Хрінівка,
Нагадаємо, 26 березня росіяни обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську та Семенівську. Всього прикордонники зафіксували 18 вибухів.
Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.