Службове розслідування розпочали в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненщини з приводу оприлюдненого відео, на якому нібито фігурує його начальник.

Про це 28 березня повідомили у Facebook Рівненського обласного ТЦК та СП:

"У мережі, з антиукраїнських джерел, шириться відео за участі, ймовірно, начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. З приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку. Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні".

Також ініціювали звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні та з’ясуванні всіх обставин події.

Про яке саме відео йдеться, в Рівненському обласному ТЦК та СП не зазначили.

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