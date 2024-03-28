Двоє українців постраждали внаслідок ДТП біля Лейпцига

Поліція німецької Саксонії 28 березня уточнила дані про потерпілих в ДТП, яка сталася неподалік Лейпцига за участі автобуса Flixbus. Чотири жінки загинули, серед 54 травмованих — троє українців. У МЗС України Суспільному повідомили про двох постраждалих жінок.

"За інформацією Посольства України в Німеччині, отриманою від компетентних органів країни перебування, внаслідок ДТП постраждали дві громадянки України", 00 повідомили у МЗС.

Зазначається, що посольство встановило з постраждалими зв'язок. Одну з жінок доставили до медичного закладу одразу після ДТП. Станом на зараз, обидві громадянки України вже перебувають за місцем свого проживання.

За попередніми даними, в автобусі перебувало 55 людей (53 пасажирів та 2 водіїв). В результаті ДТП: 4 людей загинуло, 29 було поранено, шестеро — у важкому стані.

"На даний час інформація щодо особи загиблої жінки поки ще не підтверджена. Наразі проводяться заходи з ідентифікації тіла, перевіряється її громадянство. Посольство тримає справу на особливому контролі", — повідомили в МЗС.

Німецькі правоохоронці написали на своєму сайті, що встановлено національність трьох загиблих унаслідок аварії. Це 47-річна полька, 20-річна індонезійка, які мешкали в Берліні, а також 19-річна німкеня з Баварії. Особа ще однієї загиблої поки не встановлена. Раніше писали, що загиблих п'ятеро, розбіжності поліція пояснює пошуковими заходами на місці події.

Поліція також наголошує, що неможливо встановити, наскільки тяжко травмувалися решта пасажирів, бо їх усіх було одразу ушпиталено. Водночас декого вже виписали. Лікарні не повідомляють, кого саме, це конфіденційна інформація.

"На щастя, більшість людей не постраждали або були виписані з лікарні після амбулаторного лікування з незначними ушкодженнями. Однак шестеро людей отримали серйозні поранення, деякі з них потребували негайного хірургічного втручання", — ідеться в заяві.

Українців в автобусі було троє, стать і вік не уточнено.

Триває розслідування. Попередньо, 62-річному водію з Чехії оголосили підозру вбивстві з необережності.

Що сталося з автобусом біля Лейпцига

Автобус, що потрапив у ДТП, виїхав із Берліна з двома водіями та 53 пасажирами. Він рухався у напрямку Нюрнберга, кінцевим пунктом призначення був Цюрих.

Дорожньо-транспортна пригода відбулася за дві години після початку поїздки близько 10:00 біля повороту на Лейпциг та аеропорт "Галле".

Із невідомих причин автобус з'їхав з дороги й перекинувся. Пасажирів та водіїв викинуло з їхніх місць, а машина зазнала серйозних пошкоджень.