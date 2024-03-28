НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Двоє українців постраждали внаслідок ДТП біля Лейпцига
НІМЕЧЧИНАДТПАВАРІЯАВТОПодіїСвітЖиття

Двоє українців постраждали внаслідок ДТП біля Лейпцига

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Автобус Flixbus, ДТП біля Лейпцига, Німеччина
Автобус потрапив у ДТП на автомагістралі A9 поблизу міста Лейпциг, Німеччина, 27 березня 2024 року. REUTERS/Marvin Matzulla/Mitteldeutsche Zeitung

Поліція німецької Саксонії 28 березня уточнила дані про потерпілих в ДТП, яка сталася неподалік Лейпцига за участі автобуса Flixbus. Чотири жінки загинули, серед 54 травмованих — троє українців. У МЗС України Суспільному повідомили про двох постраждалих жінок.

"За інформацією Посольства України в Німеччині, отриманою від компетентних органів країни перебування, внаслідок ДТП постраждали дві громадянки України", 00 повідомили у МЗС.

Зазначається, що посольство встановило з постраждалими зв'язок. Одну з жінок доставили до медичного закладу одразу після ДТП. Станом на зараз, обидві громадянки України вже перебувають за місцем свого проживання.

За попередніми даними, в автобусі перебувало 55 людей (53 пасажирів та 2 водіїв). В результаті ДТП: 4 людей загинуло, 29 було поранено, шестеро — у важкому стані.

"На даний час інформація щодо особи загиблої жінки поки ще не підтверджена. Наразі проводяться заходи з ідентифікації тіла, перевіряється її громадянство. Посольство тримає справу на особливому контролі", — повідомили в МЗС.

Німецькі правоохоронці написали на своєму сайті, що встановлено національність трьох загиблих унаслідок аварії. Це 47-річна полька, 20-річна індонезійка, які мешкали в Берліні, а також 19-річна німкеня з Баварії. Особа ще однієї загиблої поки не встановлена. Раніше писали, що загиблих п'ятеро, розбіжності поліція пояснює пошуковими заходами на місці події.

Поліція також наголошує, що неможливо встановити, наскільки тяжко травмувалися решта пасажирів, бо їх усіх було одразу ушпиталено. Водночас декого вже виписали. Лікарні не повідомляють, кого саме, це конфіденційна інформація.

"На щастя, більшість людей не постраждали або були виписані з лікарні після амбулаторного лікування з незначними ушкодженнями. Однак шестеро людей отримали серйозні поранення, деякі з них потребували негайного хірургічного втручання", — ідеться в заяві.

Українців в автобусі було троє, стать і вік не уточнено.

Триває розслідування. Попередньо, 62-річному водію з Чехії оголосили підозру вбивстві з необережності.

Що сталося з автобусом біля Лейпцига

Автобус, що потрапив у ДТП, виїхав із Берліна з двома водіями та 53 пасажирами. Він рухався у напрямку Нюрнберга, кінцевим пунктом призначення був Цюрих.

Дорожньо-транспортна пригода відбулася за дві години після початку поїздки близько 10:00 біля повороту на Лейпциг та аеропорт "Галле".

Із невідомих причин автобус з'їхав з дороги й перекинувся. Пасажирів та водіїв викинуло з їхніх місць, а машина зазнала серйозних пошкоджень.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Волонтери Миколаївщини сортують гуманітарну допомогу від Німеччини
Волонтери Миколаївщини отримали понад три тонни допомоги з Німеччини
Кличко передав патрульній поліції Києва 11 мотоциклів BMW від партнерів із Баварії
Патрульна поліція Києва отримала партію мотоциклів від німецьких партнерів
Мартін Єгер
Німеччина продовжить допомагати відбудовувати Київщину: пріоритетні проєкти
Танк Leopard 2
Ракети Patriot, Marder, боєприпаси для Leopard: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
На початок