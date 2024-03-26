У місті Балтимор, штат Меріленд, США, контейнеровоз під прапором Сінгапуру врізався в міст Francis Scott Key Bridge. Пожежна служба Балтімора повідомила, що у воду впали близько 20 людей. Губернатор штату Меріленд Вес Мур оголосив надзвичайний стан. Міністр транспорту США запропонував федеральну підтримку меру Балтімора та губернатору Меріленда.

Про це повідомляє The New York Times та Sky News.

Берегова охорона отримала повідомлення про зіткнення о 01:27 за східним часом. Судно Dali завдовжки майже 290 метрів врізалося в опору мосту, після чого стався обвал.

У поліції та пожежній службі Балтимора підтвердили руйнування мосту. Управління транспорту Меріленда о другій ночі за східним часом повідомило, що всі смуги на мосту закриті в обох напрямках через "інцидент", не уточнюючи, що відбулося. Згодом автомобілістів закликали уникати мосту, який є частиною міжштатової автомагістралі 695.

Вцілілі частини мосту Френсіса Скотта-Кі у Балтиморі після зіткнення контейнеровоза з опорою, 26 березня 2024 року. AP/Steve Ruark

Платформа з відстеження руху суден MarineTraffic показала, що однойменний контейнеровоз під прапором Сінгапуру зупинився під мостом вранці у вівторок, а о першій годині ночі вирушив з Балтімору в напрямку Шрі-Ланки.

На камерах спостереження видно, як корабель зачіпає одну з центральних опор мосту і він розламується на кілька частин і падає у воду. На відео також видно, що перед зіткненням з мостом більшість вогнів корабля раптово згасли.

Досі невідомо, скільки людей було на мосту, коли вантажне судно зіткнулося, і що з ними сталося. Керівник округу Балтимор Джонні Ольшевскі-молодший, повідомив, що реагування на надзвичайні ситуації "триває". Він не уточнив подробиць.

Згодом пожежна служба Балтімора повідомила, що у воду впали близько 20 людей. Також є повідомлення про транспортні засоби у воді. Берегова охорона заявила, що залучила невеликі човни та гелікоптер для пошуково-рятувальних робіт.

Губернатор штату Меріленд Вес Мур оголосив надзвичайний стан, через падіння людей у воду і проведення пошукової операції. Міністр транспорту США запропонував федеральну підтримку меру Балтімора та губернатору Меріленда.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, температура води в гавані Балтимора наразі становить близько 9 градусів за Цельсієм. Національне агентство охорони здоров'я США, яке стверджує, що гіпотермія може виникнути в будь-якій воді з температурою нижче 21C.

Вигляд контейнеровоза Dali під прапором Сінгапуру після зіткнення з опорою мосту імені Френсіса Скотта Кі в Балтиморі, штат Меріленд, США, 26 березня 2024 року. REUTERS/Harford County MD Fire & EMS

Директор Maritime Risk and Safety Consultants Ltd, експерт з морської безпеки Девід Макфарлейн зазначив, що "найімовірнішою" причиною катастрофи стала несправність механізмів судна.

"Найімовірнішою причиною цього є несправність механізмів або рульового механізму, але ми просто не дізнаємося про це, доки представники влади не прибудуть на борт", сказав експерт.

За його словами, людська помилка є менш ймовірною через кількість людей, які керують кораблем.

Sky News зазначає, що судно Dali потрапило у схожий інцидент у 2016 році. Тоді контейнеровоз врізалося в причал у порту Антверпена в Бельгії. В результаті інциденту корабель був пошкоджений, але постраждалих чи проблем із забрудненням не виникло.

Міст, який був названий на честь Френсіса Скотта Кі, автора американського національного гімну "The Star-Spangled Banner", відкрили у 1977 році.

Що відомо про пошуково-рятувальну операцію

Начальник пожежної служби Балтімора Джеймс Воллес повідомив на пресконференції, що влада шукає "понад сім людей". Двох витягли з води. Один із них був у важкому стані. За його словами, пожежна служба використовувала ехолот для виявлення автомобілів, які впали у воду.

Представники штату Меріленд заявили, що рятувальники шукають бригади з ремонту доріг, які працювали на мосту Кі, коли він обвалився.

Воллес також повідомив, що члени екіпажу все ще перебувають на борту Dali, судна, яке споруджує міст. "Між екіпажем судна та береговою охороною був зв’язок", – сказав він.

Комісар поліції Балтимора Річард Уорлі, сказав, що немає "абсолютно жодних ознак" того, що судно навмисно врізалося в міст.