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У Німеччині на трасі перекинувся пасажирський автобус: є загиблі та поранені
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У Німеччині на трасі перекинувся пасажирський автобус: є загиблі та поранені

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Знак аварійної зупинки
Знак аварійної зупинки. REUTERS/Marvin Matzulla/Mitteldeutsche Zeitung

Неподалік німецького міста Лейпциг 27 березня сталася ДТП за участі міжміського автобуса Flixbus. Унаслідок аварії загинули щонайменше п'ятеро людей.

Про це повідомили у поліції землі Саксонія на сході ФРН, передає Bild.

Автобус виїхав із Берліна з двома водіями та 53 пасажирами. Він рухався у напрямку Нюрнберга, кінцевим пунктом призначення був Цюрих.

Дорожньо-транспортна пригода відбулася за дві години після початку поїздки близько 10:00 біля повороту на Лейпциг та аеропорт "Галле".

Із невідомих причин автобус з'їхав з дороги й перекинувся. Пасажирів та водіїв викинуло з їхніх місць, а машина зазнала серйозних пошкоджень.

"П'ятеро людей загинули у ДТП", — розповів Bild речник поліції Олаф Гоппе.

Окрім цього, є декілька травмованих, у тому числі серйозно. Правоохоронці поки не можуть назвати точну кількість постраждалих.

На місце події прибули кілька рятувальних гелікоптерів і низка машин швидкої допомоги, а автомагістраль, де сталась аварія, перекрили в обох напрямках. Там також встановили намет для слідчих.

У Міністерстві закордонних справ розповіли Суспільному, що наразі невідомо, чи були серед пасажирів автобуса українці. Поліція з'ясовує громадянства всіх осіб, посольство у Берліні "тримає це питання на контролі".

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