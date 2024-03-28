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Зеленський і французькі парламентарі обговорили оборонну співпрацю
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Зеленський і французькі парламентарі обговорили оборонну співпрацю

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Володимир Зеленський, Яель Брон-Піве
Президент Володимир Зеленський і голова Національних зборів Франції Яель Брон-Піве під час зустрічі у Києві 28 лютого. Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський і делегація Національних зборів Франції на чолі зі спікеркою Яель Брон-Піве обговорили співпрацю в оборонній сфері та першочергові потреби Сил оборони.

Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Обговорили співпрацю в оборонній сфері та першочергові потреби наших воїнів. Окрему увагу приділили останнім пропозиціям Президента Еммануеля Макрона щодо розширення підтримки нашої держави", — зазначив він.

Президент наголосив, що Україна цінує нещодавню підтримку французьким парламентом Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією і подякував за солідарність.

28 березня очільниця Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве приїхала в Київ разом із французькою делегацією. Вона виступила у Верховній раді й під час промови заявила, що як європейка, вона відчуває "велику гордість" за українських парламентарів. Браун-Піве також висловила впевненість у тому, що Україні вдасться повернути свої землі, яки нині окуповані Росією.

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