На Львівщині авто збило двох дівчат, які їхали на самокаті: одна з них загинула

28 березня на Львівщині, в Старому Самборі, сталась аварія. Водій авто збив двох дівчат, які катались на самокаті. Одна дитина загинула, інша отримала травми.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Аварія сталась на вулиці Лева Галицького у Старому Самборі. Автомобіль "Hyundai" наїхав на двох дівчат 2013 року народження, які катались на самокаті.

Діти отримали травми, їх госпіталізували. Одна з дівчат померла в лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.