НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Львівщині авто збило двох дівчат, які їхали на самокаті: одна з них загинула
ДТПАВАРІЯРегіони

На Львівщині авто збило двох дівчат, які їхали на самокаті: одна з них загинула

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ДТП у Старому Самборі 29.03.2024
ДТП у Старому Самборі 29.03.2024. Фото: "Львівська мануфактура новин"

28 березня на Львівщині, в Старому Самборі, сталась аварія. Водій авто збив двох дівчат, які катались на самокаті. Одна дитина загинула, інша отримала травми.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Аварія сталась на вулиці Лева Галицького у Старому Самборі. Автомобіль "Hyundai" наїхав на двох дівчат 2013 року народження, які катались на самокаті.

Діти отримали травми, їх госпіталізували. Одна з дівчат померла в лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Аварія у Вінниці
У Вінниці сталася смертельна аварія
Аварія, Дніпро
У Дніпрі на Новому мосту перекинулася вантажівка: рух ускладнено
Аварія у Сумах
У Сумах сталася ДТП: троє людей травмовані
Аварія у Лубенській громаді
Не впорався з керуванням: на Полтавщині внаслідок аварії травмувався водій легковика
На початок