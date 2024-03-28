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У Дніпрі відкрили другий Центр рекрутингу української армії. Куди звертатися
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У Дніпрі відкрили другий Центр рекрутингу української армії. Куди звертатися

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Центр рекрутингу, Дніпро
Центр рекрутингу. Фото: Міськрада Дніпра

У Дніпрі відкрився вже другий у місті Центр рекрутингу української армії. Про це повідомили в міськраді Дніпра.

Мета створення таких центрів — побудувати нову модель залучення громадян на військову службу. Це пілотний проєкт Міноборони України.

Центри рекрутингу залучають громадян до ЗСУ через підписання контракту з відповідною військовою частиною. Наразі є можливість укладати як строкові, так і контракти до оголошення демобілізації.

"Кандидат може обрати вакантну посаду та військову частину у рекрутерів, у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів, на онлайн-платформах, на сайтах військових частин, в рекрутингових центрах окремих військових частин та в територіальних центрах комплектування", — зазначила начальниця управління адміністративних послуг міськради Олена Огієнко.

Якщо кандидат не має досвіду проходження військової служби або відібраний за не військовою спеціальністю, його направляють до навчального центру для проходження базової загальновійськової підготовки та/або фахової підготовки. По завершенню навчання його направляють до військової частини, яка потребує доукомплектування.

Центр розташований за адресою: Дніпро, площа Шевченка, 7.

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