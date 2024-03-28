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У лікарні на Тернопільщині відкрили нове педіатричне відділення
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У лікарні на Тернопільщині відкрили нове педіатричне відділення

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педіатрія
Нове педіатричне відділення у Чортківській міській лікарні. Фото: Суспільне Тернопіль

У Чортківській міській лікарні, що на Тернопільщині, відкрили нове педіатричне відділення. Воно розраховане на 15 пацієнтів.

Про це розповів Суспільному директор лікарні Ростислав Шульський.

За його словами, за рік фахівці дитячого відділу приймають приблизно тисячу дітей. Нове відділення відкрили на 4 поверсі медзакладу, де раніше була стоматологія.

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Педіатричне відділення в Чортківській міській лікарні Фото: Суспільне Тернопіль
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Педіатричне відділення в Чортківській міській лікарні Фото: Суспільне Тернопіль
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Педіатричне відділення в Чортківській міській лікарні Фото: Суспільне Тернопіль
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Педіатричне відділення в Чортківській міській лікарні Фото: Суспільне Тернопіль
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Педіатричне відділення в Чортківській міській лікарні Фото: Суспільне Тернопіль

Нову педіатрію облаштовували впродовж року. Зробити це вирішили через звернення від батьків — покращити умови для дітей, каже Ростислав Шульський.

чортківська лікарня
Відкриття нового відділення лікарні. Фото: Суспільне Тернопіль

Поки що пацієнти лікуються у старому дитячому відділі. Їх мають перевести у нове відділення в понеділок, повідомила завідувачка педіатрії Наталія Гладка.

медики
Колектив лікарні. Фото: Суспільне Тернопіль

Нове педіатричне відділення обійшлося у 8 мільйонів гривень, розповів Суспільному міський голова Чорткова Володимир Шматько. П’ять мільйонів гривень виділили з бюджету громади та три мільйони гривень — гроші медзакладу.

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