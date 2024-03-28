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На Закарпатті внаслідок ДТП за участю співробітника патрульної поліції загинув велосипедист
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На Закарпатті внаслідок ДТП за участю співробітника патрульної поліції загинув велосипедист

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Поліція Закарпаття
На Закарпатті внаслідок ДТП за участю співробітника патрульної поліції загинув велосипедист. Фото: Нацполіція Закарпаття

В селищі Великий Бичків Рахівського району 28 березня внаслідок наїзду мікроавтобуса загинув велосипедист. За кермом автомобіля перебував співробітник патрульної поліції.

Про це Суспільному повідомив речник патрульної поліції в Закарпатській області Ернест Завадський.

За його словами, ДТП сталася близько 11:12. Чоловік, який на велосипеді раптово виїхав на дорогу, внаслідок отриманих травм загинув.

"За кермом мікроавтобуса перебував співробітник патрульної поліції Закарпатської області, який рухався населеним пунктом, попередньо, у межах дозволеного швидкісного режиму", — зазначив Ернест Завадський.

Речник патрульної поліції додав, що водій перебував за кермом тверезий. Наразі на місці ДТП працює слідчооперативна група. Справу розслідуватиме ДБР.

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