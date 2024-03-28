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14 власників квартир в Одесі отримають компенсацію за знищене внаслідок атак РФ житло
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14 власників квартир в Одесі отримають компенсацію за знищене внаслідок атак РФ житло

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атака Одеси 29 грудня, жк люксембург
Наслідки атаки на Одесу 29 грудня 2023 року. Фото: пресслужба Нацгвардії України

Власники 14 знищених внаслідок російських атак квартир в Одесі отримають компенсацію від держави.

Відповідні рішення міської комісії затвердили 28 березня на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради.

Зокрема, це власники житла у будинках на вулицях Приморській, Картамишевській та проспекті Шевченка, які зазнали пошкоджень або були знищені під час атак РФ на місто. Яка сума компенсацій, на виконкомі не уточнили.

За словами міського голови Геннадія Труханова, наразі в Одесі подали 94 заяви на компенсацію за знищене майно. Дев’ять людей вже отримали житлові сертифікати та придбали житло.

Всього на виконкомі розглянули 26 рішення щодо компенсацій за знищене майно. 12 отримали відмову. Геннадій Труханов пояснив, що це пов’язано з тим, що люди подали заяви у "Дії" як за знищене майно, а його визнали пошкодженим. Всім надали роз’яснення та допомагають подати документи, додав мер.

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