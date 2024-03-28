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Загинули воїни Андрій Рудченко, Микола Мацко та Віталій Рибалко з Полтавщини
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Загинули воїни Андрій Рудченко, Микола Мацко та Віталій Рибалко з Полтавщини

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Андрій Рудченко, Микола Мацко та Віталій Рибалко загинули
Загинули військові з Полтавщини. Фото: Суспільне Полтава

Андрій Рудченко, Микола Мацко та Віталій Рибалко з Полтавської області полягли під час відбиття наступу російських військових. Із загиблими попрощаються 29 березня.

Молодший сержант Микола Мацко

Загинув Микола Мацко
Микола Мацко. Фото: Facebook Диканська громада

Микола Мацко народився 1967-го року. Проживав у селі Орданівка Диканської громади. Під час повномасштабного російського вторгнення був командиром стрілецького відділення. Про це йдеться на Facebook-сторінці громади.

Воїн загинув 12 березня під час виконання бойового завдання поблизу села Синьківка Харківської області. Про це Суспільному розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Із Миколою Мацком спочатку попрощаються у Полтаві, далі – у селі Орданівка, а поховають у Петро-Давидівці, йдеться на сторінці громади у Facebook.

Старший солдат Андрій Рудченко

Загинув Андрій Рудченко
Андрій Рудченко. Фото: Facebook Департамент соцзахисту міста Кременчук

43-річний Андрій Рудченко проживав у Кременчуці. У березні 2022-го року він пішов обороняти Україну від російської армії, повідомила Суспільному речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник.

Загинув чоловік 23 березня під час виконання службово-бойових завдань в районі Роботиного Запорізької області. Про це Суспільному розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

В Андрія Рудченка залишилися дружина, донька та мати. Попрощатися із захисником планують 29 березня у Кременчуцькому міському палаці культури, а поховають на Свіштовському кладовищі, додала Суспільному речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник.

Солдат Віталій Рибалко

Загинув Віталій Рибалко
Віталій Рибалко. Фото: Facebook Зіньківська міська рада

Віталій Рибалко народився у селі Удовиченки Зіньківської громади. Тривалий час він жив у Кременчуці, а потім у Польщі. Після початку повномасштабного вторгнення повернувся та вступив до тероборони Кременчука, далі пішов добровольцем до Національної гвардії. Віталій був стрільцем, повідомили на Facebook-сторінці Зіньківської громади.

Загинув військовослужбовець 23 березня біля Роботиного Запорізької області. Сталося це під час виконання службово-бойових завдань, розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Бійцю було 37 років. У нього залишилися мама, сини та сестра. Попрощаються з Віталієм у рідному селі Удовиченки, сповістили на Facebook-сторінці громади.

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