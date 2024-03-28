Депутати Чернівецької міської ради не підтримали розгляд петиції про скасування тендеру на ремонт Заньковецької. Голосів депутатів не вистачило, щоб розглянути проєкт рішення про це.

Про це відомо відеотрансляції засідання сесії.

Проєкт рішення подали на розгляд сесії сьогодні — це ініціювала депутатка від фракції "Народний контроль" Яна Брус. Потребу розглянути петицію на сесії аргументувала тим, що петиція за кілька днів набрала необхідну кількість голосів й не розглянути її — недемократично.

Коли проєкт рішення про розгляд петиції сформували, Брус запропонувала змінити редакцію проєкту.

"Коли мешканці зверталися, вони зверталися про скасування тендеру. Оскільки розгляд відтягнули в часі, відбулися певні дії, хоча нам обіцяли, що по Заньковецької роботи почнуться не раніше липня. Тендер відбувся й договір на роботи з підрядником підписали. Люди не хочуть, щоб під час воєнного стану робили вулицю, бо це не першочергові витрати чи критична ділянка міста", – каже Брус.

У відповіді на петицію йдеться, що відмінити тендер на проведення відкритих торгів або визнати його таким, що не відбувся, можна тільки на етапі до укладення договору підряду. Тому Брус пропонувала укласти з підрядником додатковий договір, щоб ремонт вулиці розпочали після завершення воєнного стану.

Водночас депутат від фракції "Пропозиція" Олексій Каспрук сказав, що після укладання договору його можна розірвати. Такий пункт є у договорі Департаменту інфраструктури ЧМР з ТОВ "Техно-буд-центр", який ремонтуватиме вулицю.

Скріншот договору Департаменту інфраструктури ЧМР з ТОВ "Техно-буд-центр", який ремонтуватиме вулицю. prozorro.gov.ua

Депутати чотири рази голосували за те, щоб почати розгляд проєкту рішення. Втім, голосів не вистачило.

З присутніх за розгляд проголосували 15 депутатів фракцій "Народний контроль", "Пропозиція", "Слуга народу". Не голосували присутні депутати від фракцій "Єдиної Альтернативи" та "Рідне місто", а також частина депутатів від "Європейської Солідарності" та "Команди Михайлішина".

Четверте голосування за розгляд петиції про скасування тендеру. Скріншот з відеотрансляції сесії/YouTube

У пресслужбі міської ради повідомляли, що ремонт потрібен, бо необхідний капремонт мереж.

"Ремонт вулиці Заньковецької запланували не для влаштування “пішохідної зони”. Це потрібно, щоб забезпечити цілісність будинків і мереж в історичному ареалі міста. Департамент не ремонтує дорогу. Ми здійснюємо капремонт мереж з подальшим відновленням дорожнього покриття. Що цікаво, вартість покриття становить лише 12% від загального кошторису. Основні витрати саме на заміну мереж, а не навпаки", — йшлося у повідомленні.

Тендер на капремонт вулиці Заньковецької просили скасувати

25 січня на сесії міської ради рідні військових просили скасувати тендер на капітальний ремонт вулиці Заньковецької. 48 мільйонів, передбачених на ремонт, пропонували спрямувати на купівлю дронів, машин та медзасобів для бійців. Раніше петиція про це набрала необхідну кількість голосів.

5 лютого на сайті електронних петицій департамент інфраструктури надав відповідь, що скасування тендеру є недопустимим, тому петицію не можуть підтримати.

"Відповідно до законодавства України, замовник будівництва (департамент інфраструктури та благоустрою міської ради), може відмінити тендер на проведення відкритих торгів або визнати його таким, що не відбувся тільки на етапі до укладення договору підряду", — йдеться у відповіді на петицію.

Що відомо про ремонт вулиці Заньковецької

Капітальний ремонт проведуть на ділянці від колишнього кінотеатру "Чернівці" до площі Філармонії. Завершити роботи мають до вересня 2024 року. У квітні розпочнуть підготовчі роботи, ремонт пішохідної частини, зовнішніх інженерних мереж. У червні замінюватимуть освітлення, у серпні — робитимуть озеленення.

У договорі йдеться, що на ремонт вулиці дають 10 років гарантії.

Які роботи планують виконати

Згідно з технічним завданням, на частині вулиці Заньковецької та перехресті із вулицею Конституційною мають розібрати та демонтувати попереднє покриття. Підрядник має влаштувати нове покриття з гранітних плит та укласти тактильну плитку з натурального каменю.

На вулиці мають розмістити лавиці, смітники та велосипедну стоянку. Для дерев на вулиці мають передбачити пристовбурні решітки. Також мають встановити обмежувальні стовпчики та боларди.

Крім цього, на вулиці замінять мережі. Посадять декоративну калину "Бульденеж", барбариси, луговик дернистий, кущі сеслерії, а також квіти мускарі та тюльпани.

Після капітального ремонту частина вулиці Заньковецької стане пішохідною. Це передбачено концепцією мобільного середмістя. Ідея цієї концепції полягає в тому, щоб з'єднати усі площі міста пішохідними зв’язками.

Раніше Суспільне Чернівці поспілкувалося з заступником міського голови Василем Зазуляком про те, що зміниться у вигляді вулиці:

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