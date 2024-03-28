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Третя посівна в умовах війни: з якими проблемами зіштовхнулися фермери на Волині
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Третя посівна в умовах війни: з якими проблемами зіштовхнулися фермери на Волині

Ексклюзивно
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Цьогорічна весняна посівна третій рік відбувається в умовах повномасштабної війни. Окрім значного підтоплення сільськогосподарських угідь, які затягують початок робіт на невизначений термін, додалася ще одна проблема — брак кадрів.

Як розповів Суспільному голова асоціації фермерів і приватних землевласників Волині Руслан Хомич, аграрії також зазнають збитків через заблоковані польськими фермерами кордони.

Лебеді на полях і підтоплені сільгоспугіддя

Зі слів Руслана Хомича, станом на кінець березня частина полів досі лишаються у воді, тому деякі фермери не можуть вчасно розпочати посівну.

"В нас на полях зараз пасуться лебеді, — говорить голова асоціації. — Вони думають, що це озера. А це ж засіяне поле пшениці. От сьогодні таку картину бачив. Вчора обійшли поле, там на полі ріпака 4 гектари вже вимокло. Вони не відновляться. Це теж збитки".

Підтоплення на полі біля села Кренемець на Волині
Поле біля села Кременець на Волині, де через підтоплення утворилося озеро із лебедями. Світлина Руслана Хомича

Руслан Хомич додав: якщо не буде дощів і вітер підсушить землю, то фермери із підтоплених громад зможуть приступити до польових робіт орієнтовно за два тижні.

Брак кадрів у селах і "вдовиний плуг"

"Багато наших фермерів вже на війні: працівників, фермерів, дуже багато безпосередньо голів фермерських господарств, — каже Руслан Хомич. — В межах 300 чоловіків з 13 сіл воює. Це власники або члени особистих селянських господарств, або фермерських".

Голова асоціації фермерів Волині Руслан Хомич
Голова асоціації фермерів і приватних землевласників Волині Руслан Хомич. Суспільне Луцьк

Голова асоціації фермерів і приватних землевласників Волині закликав волинян допомагати один одному і допомагати тим, хто залишився без підтримки.

"Я буду просити тих, хто остався в селах, згадати про таку традицію козаччини — "вдовиний плуг". Коли ми зараз у весну увійдемо, щоб ви дивилися, чи поряд є вдови, чи є солдатки. Обов'язково спочатку посадіть їм. Зберіться, знайдіть ту літру палива. Самі посадіть тій людині, а потім собі", — закликав фермер.

Що кажуть в обласному департаменті агропромислового розвитку

За коментарем Суспільне звернулося до обласної військової адміністрації. Зі слів керівника департаменту агропромислового розвитку Юрія Юрченка, урядом прийнята постанова, яка дозволяє бронювати 50% працівників. Це ж стосується і фермерських господарств.

"Наші аграрії завжди шукають кадри. Звичайно, з проведенням мобілізації це дається взнаки. Забронюватися можуть люди, які працюють офіційно. Перше питання — які мають мобзавдання. Щоб взяти мобзавдання, треба працювати офіційно. Жаліються, в основному, дрібні фермери. Частина із них працюють неофіційно", — сказав Юрченко.

Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко
Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Суспільне Луцьк

Зі слів директора обласного департаменту агропромислового розвитку, наразі в області вже засіяно понад 20 тисяч гектарів сільгоспугідь. Зокрема, більше тисячі гектарів цукрового буряка. Ярими культурами на Волині цього року хочуть засіяти 140 тисяч гектарів.

"Ми прогнозуємо, що буде збільшення цукрового буряку, оскільки ця культура дає економіку останні два роки. І трішки буде збільшення посіву сої. На Волині буде все добре. Забезпечимо повністю продовольчу безпеку нашої області й ми готові допомогти всім, кому треба буде", — додав Юрій Юрченко.

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