Про весняну посівну на Волині в умовах підтоплення та воєнного стану, а також про ціни та податкове навантаження Суспільне поспілкувалося з сільгоспвиробником та головою Асоціації фермерів і приватних землевласників Волині Русланом Хомичем.

Фермер каже, що війна для нього триває вже дев'ятий рік. Всі ці роки він не перестає сіяти та вирощувати врожай. Весь цей час допомагає військовим та волонтерить.

Весняна посівна 2023 року, які нові виклики постали перед аграріями?

Найперше це погодні умови. 40% площ землі мого господарства – підтоплені. Торік в ці дні ми вже садили картоплю. А нині – сніг і перезволоження. Я навіть не знаю, коли це все закінчиться, коли прийде нормальна температура. Треба тижнів два мінімум для того, щоб земля підсохла, хоча б на пагорбах, щоб можна було щось сіяти. А там де плеса з водою, то я так думаю, що з півтора місяця пройде, а тоді вже і сіяти там не можна буде.

Який стан озимини, зважаючи на численні дощі й вологий ґрунт?

У неї зараз вегетація почалася, не знаємо, що ці морози зроблять з нею. Це про тих, хто встиг посіяти. Багато не встигли посіяти, тому що у зв’язку з осінніми дощами була незібрана соя, якої було багато посіяно. Її просто не зібрали. Натомість не посіяли озимину, бо не встигли. Тому озимини посіяли менше. В нас є такі поля з озиминою, де не видно краю води. Ясно, що там не буде озимини. Це будуть підтоплені поля, які викиснуть.

Які настрої в аграріїв і фермерів Волині цього року?

Настрої дуже цікаві. Тому що крім погоди, крім води, крім браку матеріальних ресурсів і браку грошей, є ще мінімальне податкове зобов’язання, яке вводиться цього року. Обіцяли, що фермерів воно не стосуватиметься, але стосуватиметься. Воно збільшується на кожен гектар. Оскільки ми зараз стоїмо в поліському районі, в нас би мало бути відношення держави в законодавчому полі з меншим навантаженням, або з дотаційним у цьому році. Але рухів по тому, що його скасують чи не будуть вводити цього року в поліських районах немає.

Чи багато загалом по області мобілізовано сільгосппрацівників за рік повномасштабної війни? Як це позначиться на підготовці та проведенні весняно-польових робіт?

Хто не мав мобілізаційного завдання, військові адміністрації надають його в мирний час, ті фермерські господарства взагалі не мають права на відстрочку або бронювання. Наш тракторист вже служить. Комбайнер, комбайн минулого року практично відстояв, бо теж служить. Ми на такому роздоріжжі, чи буде тут комусь сіяти, чи не буде кому сіяти. Моє фермерське господарство подало пакет документів на бронювання працівників, він ще на розгляді в Міністерстві.

Наскільки збільшуються чи зменшуються посіви культур у порівнянні з минулими роками?

Навіть великі фермерські господарства й особисті селянські господарства не знають, що сіяти цього року. Все змінила оця логістика — що вивозять в порти, що вивозять в Польщу. Ми ще не посіяли, а передбачити, що восени буде з врожаєм, який буде вивозитися, ми не можемо.

Яка фінансова ситуація у фермерів? Не найкраща. Вже нульових кредитів немає з 1 квітня. Взяти кредити дуже важко.

Ціни на пальне. Чи є можливість зробити запаси? Планується ввести знову акцизний податок. Це додасться десь 10 гривень до однієї літри до сьогоднішньої ціни, якщо вони його введуть. Бо зараз паливо можна купити, але коштів, щоб зробити запаси й пройти весняну посівну і щось залишити для жнив, їх не вистачає.

Які проблеми існують для майбутнього урожаю зернових та овочів в умовах повномасштабної війни?

Ми зробили такий невеликий аналіз. Маленькі й середні фермери посіють з недостатнім внесенням мінеральних добрив. Якось воно буде сіятися. Це не буде навіть минулорічний, це буде гірший врожай, я так думаю. Враховуючи погодні умови, це будуть пізні посіви. А все інше ми навіть не можемо прорахувати. Ми не можемо прогнозувати ні цін, ні логістики, навіть майбутніх жнив. Бо ми не розуміємо до кінця перебіг військових дій: які вони будуть, де вони будуть, що з ними буде. Це дуже важко і невдячна така справа. Наше завдання – по максимуму якось зайти в землю і посіяти.

Що відомо

Станом на 5 квітня через підтоплення сільськогосподарських угідь та мінливу погоду на Волині, аграрії не можуть розпочати весняну посівну.

З 4-го по 7-ме квітня на річках басейну Прип'яті продовжиться зростання рівнів води. Можливі нові підтоплення у Ковельському та Камінь-Каширському районах на Волині, – попередили в Укргідрометцентрі.

В області цьогоріч планують посіяти 330 тисяч гектарів ярих культур, з них 130 тисяч ярих зернових.

Торік 14 березня аграрії Волині уже розпочали весняно-польові роботи. Сприятливі погодні умови дозволяли вивести техніку в поля та сіяти ярі культури.

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