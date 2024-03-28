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Прибирають смітники, заготовляють дрова. На Кіровоградщині безробітні долучились до суспільних робіт
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Прибирають смітники, заготовляють дрова. На Кіровоградщині безробітні долучились до суспільних робіт

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У Кропивницькому районі безробітних долучили до суспільних робіт
У Кропивницькому районі безробітних долучили до суспільних робіт. Кіровоградський обласний центр зайнятості

У Кіровоградські області 44 безробітних, які зареєстровані у центрі зайнятості, залучили до суспільних робіт у Долинській та Гурівській громадах Кропивницького району.

Про це Суспільному розповіла Людмила Олексієнко – фахівчиня Кіровоградського обласного центру зайнятості. За її інформацією, це – ініціатива голів громад.

Безробітні прибирали прибережні смуги річок, дамб та мостів, ліквідовували стихійні сміттєзвалища, облаштовували полігони для відходів. Заготовляли дрова для опалювального сезону. Обсяги робіт формували працівники старостинських округів.

Зі слів Людмили Олексієнко, цього року у Кіровоградській області до суспільних робіт залучили 68 людей, дев'ятеро з них – це переселенці. На роботу наймають працездатних людей, які не підлягають призову на військову службу, та не мають обмежень за віком і станом здоров'я. За свою працю вони отримують гроші з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування. На сьогодні ця сума складає не менше 7 тисяч 100 гривень. Це – розмір мінімальної заробітної плати в Україні.

Якщо безробітний двічі відмовляється від участі у громадських та суспільних роботах, то його знімають з обліку у центрі зайнятості.

Наступного разу безробітних залучать до суспільних робіт в Аджамській та Устинівській громадах. Про це Суспільному розповів Олександр Корнета – начальник відділу економічного та агропромислового розвитку Кропивницької райдержадміністрації.

"Процедура відбувається так. Громади пишуть на адресу Кропивницької РДА свої пропозиції щодо залучення до праці безробітних. Перед цим це питання відпрацьовують із центром зайнятості, формують обсяги робіт. Після погодження в районних ТЦК, що є обов’язковою умовою, голова Кропивницької РДА видає розпорядження і ми передаємо його у громаду. У себе на виконкомі вони завтерджують перелік робіт і наймають безробітних на працю".

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