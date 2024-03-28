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Великогабаритні автобуси курсуватимуть на двох маршрутах у Хмельницькому
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Великогабаритні автобуси курсуватимуть на двох маршрутах у Хмельницькому

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Шість великогабаритних автобусів курсуватиме на маршрутах 29а й 49а у Хмельницькому
Шість великогабаритних автобусів курсуватиме на маршрутах 29а й 49а, березень 2024, Хмельницький. Микола Ваврищук

З наступного тижня на маршрутах 29а й 49а, які сполучають хмельницькі мікрорайони Озерна і Катіон, курсуватиме шість великогабаритних автобусів. Вони замінять 12 маршруток.

Про це Суспільне Хмельницький розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук.

"Ми продовжуємо впроваджувати великогабаритні й середньогабаритні автобуси, тому що не бачимо іншого варіанту розвитку міського громадського транспорту. Перехід на автобуси забезпечує комфорт для пасажирів і міську мобільність. Один великогабаритний автобус замінює 2,5-3 маршрутки", — пояснив Микола Ваврищук.

За його словами, загальна пасажиромісткість одного автобуса становить понад 70 людей.

"Автобуси закупляє приватний перевізник, який виграв конкурс на роботу на маршрутах 29а і 49а. Інтервал руху збільшиться, але умови пересування містом будуть суттєво кращими. Автобуси точно працюватимуть у будні, на вихідні, ймовірно, будуть курсувати менші, поки вивчатимемо пасажиропотік. Плануємо, щоб всі автобуси їздили сім днів", — зазначив заступник Хмельницького міського голови.

Микола Ваврищук розповів, наразі у Хмельницькому курсує понад 90 великих і середніх автобусів. Їхню кількість збільшили від 15 одиниць упродовж останніх трьох років.

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