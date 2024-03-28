Військова контррозвідка Служби безпеки викрила киянина, якого підозрюють у співпраці з російською розвідкою. За даними силовиків, чоловік намагався шпигувати за десантниками ЗСУ під виглядом капелана.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, воєнна розвідка РФ хотіла "завести" свого агента до штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Для цієї роботи росіяни дистанційно завербували головного спеціаліста одного з департаментів Київської обласної військової адміністрації.

Як повідомили в СБУ, завданням російського агента було збирати інформацію про озброєння, робочі плани та бойові операції десантників.

Листування затриманого з російським куратором, Київ, 28 березня 2024 р. Фото: СБУ

Чоловік мав встановити довірливі відносини з військовими та командуванням, видаючи себе за капелана. Він навіть зробив собі фальшиву "довідку" про належність до парафіян однієї з конфесій.

Росіяни давали українцеві й інші "тестові" завдання. Переписку з російськими спецслужбами киянин вів через анонімний чат у месенджері.

Листування затриманого з російським куратором, Київ, 28 березня 2024 р. Фото: СБУ

Співробітники СБУ викрили "крота" і затримали його на етапі проходження співбесіди у штабі Командування десантників з метою "зарахування" до лав ЗСУ.

У затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його листування з російським куратором. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув'язнення.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що обласна адміністрація максимально сприяла правоохоронцям у затриманні підозрюваного у шпигунстві.

За словами Кравченка, чоловік, якого затримала СБУ, певний час працював в одному з департаментів КОВА. Його поведінка здалася дивною колегам. Про підозрілі дії посадовця сповістили Службу безпеки, зазначив очільник КОВА.