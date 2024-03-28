Заступник міністра оборони України Юрій Джигир обговорив з делегацією політичної групи Європарламенту Renew Europe, яку очолює Валері Айє, потреби Сил оборони та прискорення постачання озброєння й техніки для українського війська.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Під час зустрічі Джигир підкреслив, що максимальна прозорість і підзвітність перед суспільством та міжнародними партнерами є одним із найголовніших зобов’язань українського оборонного відомства. Зокрема й перед європейськими парламентарями, що сприяє взаєморозумінню та підтримці оборонних ініціатив України та зміцнює партнерство з країнами-членами ЄС.

Сторони обговорили нагальні потреби ЗСУ, пришвидшення постачання необхідного озброєння і техніки, враховуючи поточну ситуацію на фронті та збільшення інтенсивності атак з боку РФ на цивільну та критичну інфраструктуру України.

Заступник міністра оборони наголосив, що серед пріоритетних потреб залишаються системи протиповітряної оборони, ракети великої дальності, артилерія та боєприпаси.

Джигир також поінформував членів делегації про реформи, які наразі тривають у відомстві, серед яких реформа системи фінансового контролю та аудиту Міноборони України.

Своєю чергою європейські парламентарі відзначили героїзм українців та висловили готовність і надалі продовжувати допомагати Україні у її боротьбі за незалежність.

27 березня у Міноборони повідомляли, що створили новий структурний підрозділ — департамент планування тилового забезпечення, який формуватиме довгострокові плани закупівель для армії.