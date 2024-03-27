У Міністерстві оборони з'явився новий структурний підрозділ — департамент планування тилового забезпечення, який формуватиме довгострокові плани закупівель для армії. Йдеться про продовольство, речове майно, пально-мастильні матеріали, а також технічні засоби тилу. Наказ про створення департаменту підписав міністр оборони України Рустем Умєров.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

За словами заступника міністра оборони Віталія Половенка, основне завдання департаменту – формування річного плану закупівель товарів для Збройних сил України.

"Ми усвідомлюємо, що в умовах війни повністю не уникнемо деяких екстрених запитів на закупівлю. Але можемо зменшити кількість таких випадків. Основне завдання департаменту – формувати річний план закупівель товарів. Тобто, звести до мінімуму нагальну потребу – коли відомству потрібно терміново щось закупити для ЗСУ. Раніше такий підхід впливав і на якість, і на ціну товару. Тому новостворений підрозділ має частково вирішити це питання", — пояснив урядовець.

У Міноборони додали, що департамент формуватиме обсяги необхідних для закупівлі товарів та послуг – задля задоволення отриманих від Командування сил логістики потреб. Спеціалісти департаменту досліджуватимуть ринок, моніторитимуть ціни та визначатимуть орієнтовну вартість. Безпосередньо закупівлі реалізовуватиме "Державний оператор тилу".

Що відомо про підприємство "Державний оператор тилу"

Міністр оборони України Рустем Умєров 30 жовтня 2023 року підписав контракт та наказ про призначення Арсена Жумаділова гендиректором держпідприємства "Державний оператор тилу".

Раніше заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив, що з грудня 2023 року в Україні запрацює нова агенція — "Державний оператор тилу", яка візьме на себе весь функціонал потреб Збройних сил України. Кліменков додав, що зміни у правилах закупівель їжі – це тимчасовий захід, який дозволяє вже зараз суттєво знизити корупційні ризики – ще до того, як запрацює "Державний оператор тилу".