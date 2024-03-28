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На Кіровоградщині чоловік відібрав зброю у поліцейського і скоїв самогубство
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На Кіровоградщині чоловік відібрав зброю у поліцейського і скоїв самогубство

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У Світловодську на Кіровоградщині чоловік скоїв самогубство
У Світловодську на Кіровоградщині чоловік скоїв самогубство. Фото ілюстративне. Патрульна поліція Кіровоградської області

У місті Світловодськ Кіровоградської області чоловік скоїв самогубство, відібравши зброю у поліцейського.

Пpо це Суспільному розповіла речниця територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Миколаїв Ольга Проценко.

На Кіровоградщині працівники ДБР встановлюють обставини самогубства чоловіка зі зброї правоохоронця

За попередніми даними, вночі 28 березня 2024 року у місті Світловодськ Кіровоградської області до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що місцевий житель погрожує скоїти самогубство. Приїхавши на місце події, правоохоронці, через неадекватну поведінку чоловіка, викликали швидку допомогу для подальшої його госпіталізації. Після огляду медиків, чоловіка мали доставити до психічної лікарні у обласному центрі. Біля поліклініки громадянин вихватив у правоохоронця автомат та вистрілив собі в голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

Працівники ДБР встановлюють всі обставини події.

Наразі відкрито кримінального провадження за фактом службової недбалості (ч.3 ст.367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

Обставини події розслідують правоохоронці, сказала Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко.

"Нині розпочато службове розслідування за результатами якого буде надано правову оцінку діям поліцейських. На цей час співробітників поліції, які перебували на місці події, заступника керівника територіального підрозділу по напрямку превентивної діяльності відсторонили від виконання службових обов'язків".

За інформацією громадської організації, поліція приїхала на виклик. На місці поліцейські виявили чоловіка, який поводився агресивно та не реагував на зауваження працівників поліції.

Під час спроби затримати його, він виривався. Було вирішено доставити його до медичного закладу, від будь-якої допомоги він відмовлявся. У результаті чоловіка доставили до лікарні, проте він відмовлявся від медичної допомоги. Під час спілкування чоловік відібрав зброю у поліцейського та почав погрожувати застосувати її. Згодом чоловік направив на себе зброю та вчинив самогубство.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії, аби встановити всі обставини події. На місці працює ДБР, обласна прокуратура та працівники поліції.

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