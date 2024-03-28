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В обленерго пояснили, коли та чому на Хмельниччині відключають світло
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В обленерго пояснили, коли та чому на Хмельниччині відключають світло

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Лінія електропередач
Електроенергія на Хмельниччині. Хмельницькобленерго

Внаслідок масованої ракетної атаки 22 березня електромережі Хмельниччини працюють в аварійному режимі. У години максимального навантаження в області застосовуються мережеві обмеження.

Про це розповів технічний директор "Хмельницькобленерго" Олексій Філіпчук.

За його словами, у вечірній час доби через масове включення освітлення та побутових приладів споживачами навантаження на енергосистему збільшується.

"У зв’язку з тим, що ми здійснюємо живлення по тимчасовим схемам, вони не можуть забезпечити та пропустити необхідний об’єм енергії для забезпечення усіх потреб. Якщо не контролювати цей процес, то збільшення і навантаження призведе до того, що лінія піддасться руйнуванню".

Тому, каже Олексій Філіпчук, в період ранкового і вечірнього періоду здійснюється контроль щодо максимального навантаження, яке може пропустити лінія. І якщо ця величина перевищує нормовані показники, вони змушені вдаватися до мережевих обмежень.

"Ми обмежуємо споживання шляхом відключення категорії споживачів, які не належать до об’єктів критичної інфраструктури. Ми зробили почерговий графік на цей тиждень. Час черги змінюється залежно від навантаження, але орієнтовно це від 18:00 до 22:00".

З його слів, кожен споживач може себе ідентифікувати. Свою чергу людина має змогу дізнатися за допомоги чат-ботів у Viber та Telegram, або на сайті "Хмельницькобленерго".

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