У Черкасах членам Добровольчого формування замість щомісячних трьох тисяч гривень виплачуватимуть щорічну допомогу в розмірі 30 тисяч гривень.
За таке рішення проголосувало 27 депутатів, повідомила кореспондентка Суспільного Анна Іщенко із сесійної зали.
Відтак, замість щомісячних виплат у розмірі три тисячі гривень, учасникам ДФТГ в Черкасах надаватимуть щорічну допомогу в розмірі 30 тисяч гривень.Такі зміни до програми підтримки добровольчих формувань внесли депутати 28 березня 2024 року.
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