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30 тисяч гривень замість трьох: депутати ухвалили зміни щодо виплат членам Добровольчого формування
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30 тисяч гривень замість трьох: депутати ухвалили зміни щодо виплат членам Добровольчого формування

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Депутати Черкаської міськради ухвалили рішення про виплати ДФТГ
Засідання депутатів Черкаської міськради 28 березня 2024 року. Суспільне Черкаси/Анна Іщенко

У Черкасах членам Добровольчого формування замість щомісячних трьох тисяч гривень виплачуватимуть щорічну допомогу в розмірі 30 тисяч гривень.

За таке рішення проголосувало 27 депутатів, повідомила кореспондентка Суспільного Анна Іщенко із сесійної зали.

Відтак, замість щомісячних виплат у розмірі три тисячі гривень, учасникам ДФТГ в Черкасах надаватимуть щорічну допомогу в розмірі 30 тисяч гривень.Такі зміни до програми підтримки добровольчих формувань внесли депутати 28 березня 2024 року.

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