У Черкасах членам добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) щомісяця виплачуватимуть по три тисячі гривень з міського бюджету.

За відповідне рішення на сесії 1 лютого проголосували депутати міськради, повідомила з зали засідань кореспондентка Суспільного Анна Іщенко.

На сесії депутати внесли зміни до "Комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей – жителів м. Черкаси на 2022-2024 роки".

"Надавати щомісячно в умовах воєнного стану грошову допомогу у розмірі трьох тисяч гривень членам добровольчого формування Черкаської територіальної громади, які задіяні для виконання бойових розпоряджень з оборони і охорони окремих об’єктів", — йдеться у тексті рішення.

Виплату здійснюватимуть згідно з погодженим командиром бригади списком.

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