За добу на дороги Тернопільщини вітер повалив на дороги 22 дерева. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад два десятки дерев. Фото: Тернопільська ОВА
На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад два десятки дерев. Фото: Тернопільська ОВА
"Дороги були розчищені від повалених дерев вчасно і наслідки буревію не спричинили ускладнень руху транспорту. Під час падіння дерев ніхто не травмувався", — йдеться у повідомленні.
На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад два десятки дерев. Фото: Тернопільська ОВА
Читати ще