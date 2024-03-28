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На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад два десятки дерев
довкілляРегіони

На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад два десятки дерев

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На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад два десятки дерев
На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад два десятки дерев. Фото: Тернопільська обласна військова адміністрація

За добу на дороги Тернопільщини вітер повалив на дороги 22 дерева. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад два десятки дерев
На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад два десятки дерев. Фото: Тернопільська ОВА

На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад два десятки дерев
На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад два десятки дерев. Фото: Тернопільська ОВА

"Дороги були розчищені від повалених дерев вчасно і наслідки буревію не спричинили ускладнень руху транспорту. Під час падіння дерев ніхто не травмувався", — йдеться у повідомленні.

На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад два десятки дерев
На Тернопільщині вітер повалив на дороги понад два десятки дерев. Фото: Тернопільська ОВА

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