НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Вінниці рідним загиблих за Україну воїнів передали державні нагороди
Вторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИДержнагородиРегіони

У Вінниці рідним загиблих за Україну воїнів передали державні нагороди

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Вінниці рідним загиблих за Україну воїнів передали державні нагороди
Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов вручає орден "За мужність" ІІІ ступеня родині загиблого військового. Фото: Сергій Борзов

Тринадцятьох полеглих захисників з Вінниччини посмертно нагородили орденами "За мужність" ІІІ ступеня. 28 березня державні відзнаки передали родинам загиблих військових.

Про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

У Вінниці рідним загиблих за Україну воїнів передали державні нагороди
Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов вручає орден "За мужність" ІІІ ступеня родині загиблого військового. Фото: Сергій Борзов

Полеглих захисників з Вінниччини нагородили "За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

  • солдата Богданюка Олега Володимировича
  • солдата Верещаку Андрія Леонідовича
  • солдата Гамова Максима Олександровича
  • солдата Довбищука Анатолія Васильовича
  • солдата Долінського Олександра Васильовича
  • солдата Копійку Володимира Івановича
  • солдата Мікрюкова Валерія В’ячеславовича
  • солдата Сірого Олега Андрійовича
  • солдата Собченка Володимира Анатолійовича
  • солдата Шкірка Івана Михайловича
  • солдата Яськова Олександра Сергійовича
  • молодшого сержанта Слюсара Олега Вікторовича
  • молодшого сержанта Шемету Сергія Васильовича
У Вінниці рідним загиблих за Україну воїнів передали державні нагороди
Родини загиблих військових на вручені державних нагород. Фото: Сергій Борзов

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Українські військові 22 ОМБр
На Авдіївському напрямку війська РФ намагається захопити Семенівку: заступник командира 3-ї штурмової бригади
На Київщині поховають загиблого бійця з Івано-Франківщини Сергія Вацка
У Боярці на Київщині попрощаються із загиблим воїном з Івано-Франківщини Сергієм Вацком
Повідомили про смерть Василя Музинчука, Григорія Кравчука та Михайла Дорошка
Стало відомо про смерть трьох військових з Рівненщини
В'язниця
З початку окупації Криму зафіксовано 318 політв'язнів — КРЦ
На початок