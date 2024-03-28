У Вінниці рідним загиблих за Україну воїнів передали державні нагороди

Тринадцятьох полеглих захисників з Вінниччини посмертно нагородили орденами "За мужність" ІІІ ступеня. 28 березня державні відзнаки передали родинам загиблих військових.
Про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов вручає орден "За мужність" ІІІ ступеня родині загиблого військового. Фото: Сергій Борзов
Полеглих захисників з Вінниччини нагородили "За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".
- солдата Богданюка Олега Володимировича
- солдата Верещаку Андрія Леонідовича
- солдата Гамова Максима Олександровича
- солдата Довбищука Анатолія Васильовича
- солдата Долінського Олександра Васильовича
- солдата Копійку Володимира Івановича
- солдата Мікрюкова Валерія В’ячеславовича
- солдата Сірого Олега Андрійовича
- солдата Собченка Володимира Анатолійовича
- солдата Шкірка Івана Михайловича
- солдата Яськова Олександра Сергійовича
- молодшого сержанта Слюсара Олега Вікторовича
- молодшого сержанта Шемету Сергія Васильовича
Родини загиблих військових на вручені державних нагород. Фото: Сергій Борзов