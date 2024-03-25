Військовослужбовці НГУ з Вінниччини отримали державні нагороди та відзнаки

З нагоди відзначення 10 річниці з дня заснування Національної гвардії України військовослужбовці з Вінниччини отримали державні нагороди та відзнаки.

Про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

На фото державні нагороди та відзнаки, які отримали військовослужбовці НГУ з Вінниччини. Фото: Сергій Борзов

Серед відзначених були ті, хто стояв на захист України ще з перших днів війни у 2014 році.

"На жаль, є загиблі і серед нацгвардійців. Світла шана та пам’ять полеглим! Вдячність і слава живим Героям!", — зазначив Борзов.

На фото військовослужбовець НГУ з Вінниччини отримує державну нагороду. Фото: Сергій Борзов

Під час урочистостей були вручені високі військові нагороди, серед яких Орден "За мужність ІІІ ступеня" отримав солдат Бобків Олег Михайлович. Також були відзначені медаллю "Захиснику Вітчизни" молодший сержант Олійник Андрій Анатолійович та солдати Зима Віталій Юрійович, Семків Дмитро Степанович і Смірнов Сергій Миколайович.

На фото військовослужбовецт військової частини 3008 НГУ отримує почесну грамоту. Фото: Сергій Борзов

Почесними грамотами обласної військової адміністрації та обласної Ради було відзначено двадцятьох військовослужбовців військової частини 3008 Національної Гвардії України.