Ірпінь відзначає другу річницю звільнення від російських військ

В Ірпені на Київщині сьогодні, 28 березня, відзначають другу річницю визволення від російських окупаційних військ. З цієї нагоди в місті проходять вшанування та урочистості.

Про це з місця події передає кореспондент Суспільного.

З нагоди другої річниці звільнення Ірпеня зранку на міському кладовищі відправили панахиду за загиблими ірпінцями через російське вторгнення. Прийшли родичі загиблих військових, друзі та побратими, представники місцевої влади.

Панахида за загиблими під час російсько-української війни на міському кладовищі, Ірпінь, Київська область, 28 березня 2024 р. Фото: Ірпінська міська рада/Telegram

Під час панахиди пролунали молитви за упокій душ загиблих воїнів. Згадали про героїзм захисників, які ціною власного життя відстояли свободу та незалежність Ірпеня та України.

Панахида за загиблими під час російсько-української війни на міському кладовищі, Ірпінь, Київська область, 28 березня 2024 р. Фото: Ірпінська міська рада/Telegram

Пам'ять полеглих Героїв вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до їхніх могил.

Пізніше урочистості з нагоди звільнення міста почалися на центральній площі Ірпеня по вулиці Шевченка.

Концерт на центральній площі по вулиці Шевченка на честь другої річниці звільнення Ірпеня, Київська область, 28 березня 2024 р. Cуспільне/Нікіта Галка

Там влаштували концерт і нагородження військових. На площі зібралось кілька сотень людей, серед них були військові й місцева тероборона.

"Сьогодні ми відзначаємо день, коли Ірпінь переміг. Саме в Ірпені була вкрай важлива перемога над російськими терористами. Саме за цю перемогу і за ту відданість хлопців президент України Володимир Зеленський надав Ірпеню поважний статус міста-героя", — сказав під час виступу на площі міський голова Олександр Маркушин.

Він подякував усім підрозділам, які захищали місто, військовим і тероборонцям, а також родинам загиблих воїнів.

Концерт на центральній площі по вулиці Шевченка на честь другої річниці звільнення Ірпеня, Київська область, 28 березня 2024 р. Cуспільне/Нікіта Галка

Олександр Маркушин вручив відзнаки та подарунки близько 10-ти військовим та ветеранам, які брали участь в обороні міста.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин звертається до присутніх на урочистостях з нагоди другої річниці звільнення міста від військ РФ, 28 березня 2024 р. Cуспільне/Нікіта Галка

Державні нагороди отримали 5-ть родин загиблих військових, подвиги яких відзначили посмертно. Рішення про присвоєння нагород за указом Президента датоване 2023 роком.

Зокрема, нагороду від президента отримала мати героя Івана Мінугалієва. Він загинув під Бахмутом, під час бойових дій біля села Богданівка. Іван Мінугалієв — народився в Ірпені. Там навчався і працював. А з початком російського вторгнення став на захист України і свого рідного міста, розповідає мама.

Мама захисника Івана Мінугалієва отримала державну нагороду (посмертно) за хоробрість сина, м. Ірпінь, Київ, 28 березня 2024 р. Cуспільне/Нікіта Галка

Жінка вдячна місцевій владі за організацію урочистостей для всіх жителів Ірпені і сімей загиблих воїнів і вшанування пам'яті полеглих захисників.

"Такі заходи дуже важливо проводити, щоб люди пам'ятали і щоб те страхіття, яке ми пережили, ніколи не повторювалось", — вважає присутня на урочистостях жителька Ірпеня Валентина Федосіївна. За фахом вона вчителька, яка нині пенсії.

Жителька Ірпеня Валентина Федосіївна. Cуспільне/Нікіта Галка

Валентина Федосіївна мешкає в Ірпені з 1986 року, куди переїхала з Чорнобиля після аварії на ЧАЕС. Вдруге залишати дім довелося через російську окупацію.

"Я настільки пережила це все, що я дещо не пам'ятаю. У мене вже вік і жахіття було страшним", — розповідає пенсіонерка.

Вона ховалась від обстрілів у власній квартирі. "Як евакуювалися, повністю не пам'ятаю, забула. Важко. Дуже важко. Душа болить", — згадує жінка. Під час боїв їй вдалося виїхати до Одеси, але пізніше пані Валентина повернулася додому. "Дякуємо, що у нас хоча б будинок цілий зберігся, і центр, бачите, який він красивий. Але якщо далі поїхати, то там страшно", — каже жителька Ірпеня.

Валентина Федосіївна говорить, що нинішні урочистості — це святкування перемоги над ворогом. "Те, що ми переможемо, у мене немає сумнівів", — стверджує жінка.

Також сьогодні в Ірпені разом з родинами загиблих захисників презентували Книгу пам'яті Ірпінської міської територіальної громади.

"Книга пам'яті" – це електронний реєстр, де вписані всі хлопці, дівчата, всі мирні мешканці, діти, які загинули внаслідок російської агресії, які були вбиті російськими терористами", — розповів Суспільному міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Він обіцяє, що після закінчення війни обов'язково буде виготовлена паперова версія цієї книги.

"Вона буде в кожній бібліотеці нашої громади, вона буде в кожній шкільній бібліотеці, звичайно в тих родинах, де були загиблі. Це історія і її повинні знати всі", — сказав Маркушин.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, м. Ірпінь, Київська область, 28 березня 2024 р. Cуспільне/Нікіта Галка

Він повідомив, що в Ірпінській громаді через російське вторгнення загинули понад 300 цивільних мешканців. Також, за словами міського голови, в Ірпені загинули 38 учасників тероборони. А від початку російського вторгнення у 2014 році свої життя за Україну віддали 126 ірпінців, які служили в ЗСУ.

Міський голова нагадав, що під час повномасштабного вторгнення РФ Ірпінь був зруйнований на 70%. "Зруйнованого та пошкодженого майна — на майже мільярд доларів, але на сьогоднішній день 35-40% відновлено. Це — Фонд, це державні програми, це меценати", — зауважив Олександр Маркушин.

На центральній площі Ірпеня відсьогодні почав працювати інформаційний бокс, де завантажено електронну Книгу пам'яті. Після завершення всіх налаштувань кожен охочий зможе прочитати історії ірпінців, які загинули під час російсько-української війни.

Пам'ятні заходи до річниці звільнення Ірпеня триватимуть і завтра, 29 березня.

Що відомо про оборону Ірпеня

28 березня 2022 року міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив про звільнення міста від російських військ. Ірпінь перебував в окупації понад 3 тижні. Усю Київську область звільнили 2 квітня 2022 року.

Правоохоронці відправили на судово-медичну експертизу 269 тіл загиблих ірпінців.

24 серпня 2022 року в Ірпені відкрили перший в Україні пам'ятний знак Силам Територіальної оборони ЗСУ.

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла.